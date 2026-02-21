El CE Sabadell vol tornar al camí del triomf en un 'partit trampa' a la Nova Creu Alta

Segon partit en cinc cinc dies a la Nova Creu Alta. Després d’aconseguir l’agònica victòria per penals davant del Nàstic de Tarragona en la semifinal de la Copa Catalunya, el CE Sabadell rep l’Atlético Sanluqueño, diumenge a les 12 h (en directe a Movistar Plus, LaLiga Plus i Football Club), amb l’objectiu de tornar a guanyar, ara en lliga, i tallar la dinàmica de quatre jornades sense fer-ho. "Vam descansar dijous per fer també el canvi de xip i competició. Hem treballat els punts de millora de l’equip. Estem centrats a continuar la nostra evolució i a treure el millor rendiment per adaptar-nos com cal a totes les circumstàncies que ens trobem. Hem recuperat bé i amb les ganes que tenim de fer un gran partit no notarem el cansament", assegura el tècnic Ferran Costa.
Els arlequinats, tot i les ensopegades de les últimes jornades, es mantenen al capdavant de la taula amb els mateixos punts que l’Atlético Madrileño i tres més que l’Eldense, que té un partit pendent i, a més, l’average particular guanyat amb el Centre d’Esports. "La pregunta que ens hem de fer és: què preferim, patir aquest ‘sotrac’, que dieu, o la lesió del millor migcampista de la categoria, o d’Astals, ara al febrer o en el mes de maig? Hi ha situacions que tots els equips passem i això és un camí molt llarg. És una marató que s’ha de fer a l’esprint. Hem de continuar endavant sense mirar què fa la resta. Correm contra nosaltres mateixos fins a l’últim mes de competició que és quan es veuen els objectius de cada equip i ja entren més factors en joc. Això va d’allargar les dinàmiques positives al màxim i escurçar les dolentes al mínim. Hem de tenir determinació", assevera el tècnic.
Per al duel, no estaran disponibles els lesionats Jan Molina, David Astals, Sergi Segura, José Ortega i ‘Urri’, qui segons ha confirmat Costa no arriba al partit, ni tampoc Genar Fornés, que complirà cicle d’amonestacions. En canvi, torna Quadri després de sanció. Una de les incògnites és saber qui acompanyarà el nigerià al mig del camp: Eneko Aguilar, Jordi Ortega i el jove del filial, ‘Tito’ Tolosa, han ocupat aquesta zona en els darrers compromisos. Entre les claus del duel passa també recuperar la solidesa. Ja són sis gols encaixats en les tres últimes jornades de lliga després d’haver rebut només vuit en les vint-i-dues anteriors. "Hem de tornar a ser un equip molt fiable i que concedeix molt poc. Ho hem fet en el 90% de la temporada i simplement hem de refrescar alguns aspectes que en els últims partits ens estaven generant més problemes", analitza.
Un equip nou en el mercat d'hivern
Diumenge, al davant, estarà un rival de la zona baixa i que ha fet un canvi pràcticament complet en l’últim mes. Fins a tretze jugadors van deixar l’equip durant el mercat hivernal, inclosos els exarlequinats Alberto Trapero i Javi Feria, i van arribar quinze jugadors, diversos molt joves o cedits pel Cádiz des del seu filial. Des de l’arribada de Pedro Mateos a la banqueta fa un mes llarg, l'Atlético Sanluqueño ha guanyat en competitivitat i ha sumat dues victòries en cinc duels. "Han incorporat jugadors cedits i gent jove, però també tenen futbolistes més veterans que estan des de l’inici. Aquesta barreja els fa ser molt perillosos. En aquesta categoria si baixes un 1% el teu rendiment et penalitza qualsevol rival i en qualsevol escenari. Hem de tenir serenor per jugar un bon partit i trobar el camí", diu.
Actualment, es troben en descens: ocupen la divuitena posició amb 21 punts, a nou de la zona de permanència. "Nosaltres volem guanyar sempre. L’afició ens donarà l’empenta necessària. No pensem en tot el que ja hem fet, pensem en el més pròxim. Ells són un equip molt competitiu, que ha canviat molt i és molt jove. La dificultat és molt gran. Sabem el partit que volem fer i estem preparats per fer-lo", assegura. En la primera volta, a la segona jornada de competició, ambdós equips van empatar a dos en un partit que no va satisfer cap equip. Rodri Escudero i López-Pinto van posar per davant els arlequinats, però dos gols locals en el tram final, inclòs el de la igualada en el 97, van certificar el repartiment de punts.
L'únic precedent a casa, una victòria agònica
Pel que fa a precedents, més enllà del mencionat que es va disputar el setembre, hi ha tres enfrontaments més entre gaditans i sabadellencs amb un balanç de dues victòries dels arlequinats i una de la 'Leti'. L'únic duel entre ambdós a la Nova Creu Alta, en la 21-22, va suposar el primer triomf a la Primera Federación del CE Sabadell en la seva història, a la jornada vuit de competició. Un gol en el tram final de Moha Ezzarfani va donar els punts als homes d'Antonio Hidalgo en un inici de temporada que va ser especialment convuls i complicat. Ha plogut des d'aleshores, però el Centre d'Esports es torna a trobar davant d'un duel clau per recuperar la dinàmica positiva.