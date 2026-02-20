Va perdre l’oïda amb dos anys i ara és internacional d’escacs: “Sense recursos no es pot competir”

De les derrotes se n'aprèn! Quantes vegades es repeteix aquesta lliçó de vida en moments de frustració? Doncs en el cas de l'Antoni Sánchez, una derrota va ser el punt de partida dels seus èxits esportius fins a arribar a ser jugador internacional d'escacs. Una passió que l'ha acompanyat des dels catorze anys, quan va competir per primera vegada a la festa major d'Aldea, al Montsià. “Vaig estar a punt de guanyar i vaig perdre l’última partida. Això em va emprenyar i em vaig engrescar". Així va néixer el seu vincle amb la Societat Coral Colón, on l'hem citat per repassar la seva trajectòria.
Amb el nord-americà Bobby Fischer com a ídol i inspirat per l'avi i el pare, d'ells va aprendre les normes bàsiques que va perfeccionar a través dels llibres, de manera totalment autodidacta. Una tasca complicada pel sabadellenc, que va perdre l'oïda amb dos anys per culpa d'una medicació que va prendre per combatre una infecció. Així doncs, Sánchez coneix de primera mà les dificultats d'estudiar que tenen les persones sordes. Ell ho fa través de la lectura labial, que també va aprendre pel seu compte, però no sap llenguatge de signes. "La família sempre m'ha ajudat, teníem un ambient molt maco a casa. I a l'escola, els professors sí que eren conscients de la meva discapacitat".
Als seus 65 anys, Sánchez té molt bon record de la primera etapa com a soci de la Coral Colón. "Vaig tenir la sort de créixer amb quatre o cinc nanos de la meva edat i vam pujar de nivell molt ràpid, fins a arribar a Preferent. No m'ho esperava! Va ser una gran fita", recorda emocionat. Però no va ser l'única, perquè el creualtenc va llicenciar-se a la universitat, una etapa marcada pel sacrifici. "Poca gent sorda hi arriba, va ser dur perquè alguns professors em deien que m'espavilés. És impossible escoltar i escriure alhora"!
Afortunadament, va tenir el suport dels companys, que li facilitaven apunts i es va graduar en Enginyeria Tècnica Industrial a Terrassa. De seguida va aconseguir estabilitat laboral i ara fa temps que està jubilat. "No tinc cap queixa, a la feina m'han posat totes les facilitats del món". Durant força temps va deixar de competir als escacs per centrar-se en la seva altra passió: l'excursionisme. Soci de la UES, és un gran fan de les rutes de la zona, com el Torrent de Colobrers. "Hi ha gent que no sap anar per la muntanya… No respecten la natura".
Internacional per sorpresa
El que l'Antoni no esperava era el gir de guió que va viure després de la pandèmia: la Federació Espanyola d'Esports per a Sords el va convocar per competir a escala internacional! "Vam jugar el Campionat d'Europa de Còrdova i vam tenir la sort de guanyar medalla de plata, quan feia trenta anys que cap equip espanyol participava per manca de subvencions". Una aventura que en els darrers quatre anys l'ha portat a viatjar arreu del món per jugar per equips i en categories individuals. “Vam anar a Varsòvia i després a Sèrbia. Llavors ja no s’ha pogut jugar més. No hi ha prou mitjans", reflexiona el sabadellenc.
El jugador, a l'espera de confirmar definitivament la seva presència al pròxim Mundial a Roquetas de Mar, reivindica una major visibilitat i ajudes per al seu esport. "A l'ONCE tenen molt nivell, però sense recursos no es pot fer res. En el món dels sords no hi ha prou promoció dels escacs". Així i tot, a poc a poc es fan passes endavant com la creació d'una nova federació: l''Asociación Española de Ajedrez para Personas Sordas'.
"Mentre em continuïn cridant de la Federació, jo continuaré anant-hi", afirma l'Antoni que és ambiciós per aconseguir la seva millor versió. "Normalment, no tinc un horari fix, puc preparar-me dues o tres hores un parell de dies a la setmana. Ho faig amb l’ajuda d’un programa d’escacs i mirant les partides dels jugadors d’elit per fer la meva teoria". Metòdic des de la infantesa, recomana assistir a classes d'iniciació per començar. "Els temps han canviat molt per aprendre només amb un llibre, però engrescaria a tothom a què jugués.
Els escacs van marcar un abans i un després a la vida de l'Antoni Sánchez, que no pot evitar emocionar-se al recordar un dels millors moments de la seva trajectòria: la consideració oficial d'Esportistes d’Alt Nivell pel 'Consejo Superior de Deportes'. Tot plegat, amb les ganes que es disputi el torneig d'Almeria, previst del 6 al 15 de maig.