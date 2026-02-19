La castellarenca Gina Torres, campiona estatal sub-20 de marxa

Després d'un primer any de consolidació en la categoria sub-20, Gina Torres ja domina de nou el circuit estatal com ho va fer en la seva etapa de sub-18. La castellarenca es va proclamar campiona d'Espanya en els 10 quilòmetres marxa en ruta en la competició celebrada a Cieza (Múrcia) el cap de setmana passat. Torres va dominar amb mà de ferro la cursa i va fer una marca espectacular de 47:03.
Des de l'inici va anar al capdavant del grup de competidores amb un ritme pròxim als 4:30 el quilòmetre i, a l'equador de la cursa, ja tenia un minut de distància amb la seva princiupal perseguidora. Finalment, la diferència va ser pràcticament de dos minuts amb la segona classificada, la lleonesa Irene Vega (49:02). Anna González, de les Illes Canàries, va ser tercera (49:22).
En un circuit molt exigent i complicat a l'hora de poder aconseguir grans temps per la seva dificultat, la castellarenca va volar fins a aconseguir la seva millor marca personal amb el 47:03 que també li val com a bitllet per als dos principals campionats internacionals d'aquest any. Torres ja té assegurada la presència amb l'equip espanyol en el Campionat del Món per Nacions que se celebra a Brasília (Brasil) el pròxim abril i, a més, també va aconseguir la mínima, que estava en 47:20, per al World Athletics U20 Championship d’Oregon, als Estats Units, de l'agost.
D'altra banda, en la classificació per comunitats, la Gina Torres va ser una peça clau per al triomf de Catalunya, juntament amb les també vallesanes Daniela Gaitán i Andrea Moreno. Es van imposar a Castella i Lleó i Andalusia, segones i terceres, respectivament. Un balanç molt positiu d'un campionat que consolida la castellarenca entre les grans promeses de la marxa en l'àmbit estatal i que ja la projecta també en les competicions internacionals.