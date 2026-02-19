Quantes hores passen els joves amb el mòbil a TikTok, Instagram o YouTube?

TikTok se situa al capdavant, com l’aplicació d’entreteniment més utilitzada entre els joves; seguida de WhatsApp, per comunicar-se amb els amics, i Instagram per la part més social que incorpora. Aquest és el patró que es repeteix, majoritàriament, en els hàbits digitals dels joves sabadellencs, amb mitjanes d’ús que van de les dues hores fins a gairebé les vuit diàries. La franja més habitual, però, se situa entre les quatre i cinc hores. En aquesta línia, Amèlia Martín té una mitjana diària de 4 hores i 20 minuts, repartides principalment entre TikTok, Instagram i WhatsApp. El seu cas reflecteix un ús equilibrat entre entreteniment i comunicació, especialment a TikTok i WhatsApp, una combinació que es repeteix en bona part dels testimonis.
Per la seva banda, Lucía Quirós, amb 5 hores i 30 minuts de mitjana, assegura que no s’ha plantejat posar-se límits perquè considera que en té el control i que no associa necessàriament moltes hores d’ús amb dependència. “Si no vull utilitzar el mòbil, no l’utilitzo”, afirma. A més, WhatsApp és la segona aplicació que més fa servir, no només per xatejar, sinó també per fer videotrucades, fet que incrementa el temps de connexió. Amb dades similars es troba Daniela Saperas, amb 5 hores de mitjana, però amb una diferència destacable. En el seu cas, YouTube se situa com l’aplicació més utilitzada. La jove confirma que el seu ús està vinculat al consum de contingut informatiu o cultural, ja que dedica bona part del temps a escoltar podcasts i altres continguts audiovisuals.
Una mica per sobre de la franja habitual se situa Mar Martínez, amb 6 hores. Per a ella, el mòbil és una eina de creació de contingut més que de consum; utilitza TikTok per penjar vídeos i interactuar amb altres usuaris. En la mateixa línia, Martí Pueyo, de 19 anys, no només utilitza el mòbil per oci. Té Bet365 com una de les seves aplicacions més utilitzades, per fer apostes esportives.
A l’extrem més moderat hi ha Lisette Aracil, amb 1 hora i 55 minuts diaris, principalment a TikTok i Instagram. Una xifra que contrasta amb la de Blanca Lozano, que arriba a les 7 hores i 45 minuts, amb la prioritat clara de parlar amb gent. Per això, WhatsApp lidera la seva llista d’aplicacions i concentra bona part del seu temps de pantalla.
Prohibir les xarxes socials?
Precisament, el govern espanyol va anunciar fa uns dies que tenia la intenció d’impulsar una prohibició de l’accés a les xarxes socials per als menors de 16 anys, una mesura que ha generat un ampli debat social i polític. L’objectiu, segons l’executiu, és reforçar la protecció dels adolescents davant els riscos associats a l’ús intensiu d’aquestes plataformes, com la dependència, l’exposició a continguts inadequats o l’impacte en la salut mental. El repte no serà només regular-ne l’accés, sinó també garantir mecanismes efectius de control de l’edat i, sobretot, reforçar l’educació digital .