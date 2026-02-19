ARA A PORTADA

En llibertat l'home que va matar el seu pare en una agressió dins d'un domicili de Sabadell

L'autor va declarar després de dues setmanes a un centre psiquiàtric

  • El número 8 del carrer del Tibet -
Publicat el 19 de febrer de 2026 a les 09:55
Actualitzat el 19 de febrer de 2026 a les 10:05

El jutge de la plaça 2 de la secció d’instrucció del Tribunal d’Instància de Sabadell ha deixat en llibertat l’home de 49 anys que la matinada del 31 de gener passat, a les 5:30 h, va matar el seu pare en una agressió en un pis del número 8 del carrer del Tibet de la ciutat, al barri dels Merinals. La policia va rebre l'avís d'una baralla a l'interior d'un domicili i agents dels Mossos, juntament amb efectius de la Policia Municipal, es van desplaçar al punt i van trobar el cos sense vida d'un home que presentava evidents signes de violència. Al mateix lloc de l'incident també hi van localitzar el seu fill, que va quedar detingut. Després de ser arrestat, acusat d’homicidi, va ingressar en un centre psiquiàtric, tal com va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons ha avançat ElCaso i ha confirmat el Diari, després d'uns dies d'hospitalització i atenció dels professionals sanitaris, quan des del centre van creure que ja estava en condicions de declarar ho va fer. Dies després, però, ha quedat en llibertat. Segons fonts judicials, l’home ha tornat a viure al pis on es va produir l'agressió que va posar fi a la vida del seu pare, on encara viu la mare. Tot i això, a l'autor dels fets se li ha admès la llibertat amb mesures cautelars. L’home s'haurà de personar periòdicament als jutjats, té prohibida la sortida del país i se li retirarà el passaport per evitar que fugi, quedant a disposició del jutge. La causa segueix oberta per investigar si es tracta d'un suposat homicidi.

