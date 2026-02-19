“Les tanques d'unes obres ens impedeixen aparcar”

EL TEU DEFENSOR
“Aparcar a aquesta zona és molt difícil, i fa més d’un mes i mig que unes obres ens treuen unes tres places, també per la nit”. Veïns del carrer de la Salut, al Centre de Sabadell, contacten amb El teu defensor per a denunciar que una reserva d’aparcament “no s’està respectant”. Com ha pogut comprovar el Diari, una senyal mostra l’autorització de reserva d’aparcament per unes obres amb una limitació horària de 8 a 18 h. No obstant això, el veïnat de la zona exposa que no es respecta aquest horari i que, passat el temps establert, es deixen tanques i sacs de runa a l’espai, el que impedeix l’aparcament nocturn dels vehicles.
“Entenem que durant el dia hi hagi una reserva per les obres, però el que no té sentit és que a la nit continuïn ocupant l’espai amb tanques i materials, quan la senyal indica clarament un horari limitat”, lamenta un dels veïns afectats. La senyalització vertical estableix que la reserva d’estacionament és vigent de les 8 a les 18 hores. Malgrat això, fora d’aquest horari, es mantenen elements vinculats a les obres que impedeixen l’ús normal de les places.
El veïnat considera que aquesta situació vulnera la regulació establerta i reclama que es garanteixi el compliment de les limitacions horàries. Els residents asseguren que la manca d’aparcament ja és un problema estructural a Sabadell, especialment en zones cèntriques, i que la pèrdua de places agreuja la situació. Per aquest motiu, demanen més supervisió per part dels serveis municipals i que es retirin els obstacles un cop finalitza l’horari autoritzat, per tal de permetre l’estacionament nocturn dels vehicles.
El Diari ha traslladat aquesta queixa a l’Ajuntament de Sabadell i fonts municipals exposen que “s’ha obert un expedient per comprovar si l’ús que s’està fent d’aquesta reserva d’estacionament s’ajusta a les condicions autoritzades”. Si l’empresa no s’ajusta a les condicions establertes, “es demanarà que s’ajustin i s’iniciarà el procediment sancionador que correspongui”. Així i tot, veïns de la zona exposen que dies després d’enviar la queixa, les tanques i sacs continuen ocupant l’espai fora d’horari.