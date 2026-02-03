Queixes de la plaça Mil·lenari: “La calçada està en molt mal estat”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
La plaça del Mil·lenari s’ha convertit, amb el pas del temps, “en una zones difícil” per a la circulació a Sabadell. Així ho denuncia un lector del Diari de Sabadell, que alerta de la perillositat creixent d’aquest espai tant per a conductors com, especialment, per a motoristes. “Des de fa molt temps, la plaça del Mil·lenari suposa un repte pels que la circulem. No només hem de lidiar amb carrils sense senyalització que provoquen molts malentesos entre conductors, sinó que la via està plena de forats i esquerdes que fan de la conducció un repte, sobretot pels que hi passem en moto”, explica. Una opinió compartida per diversos veïns i usuaris habituals de la via. La Maria, conductora diària que hi passa per anar a treballar, assegura que “la manca de marques viàries clares genera confusió constant. Hi ha moments de molta tensió perquè no saps quin carril és el teu ni cap on has d’anar”.
Els motoristes, però, són els que es mostren més preocupats. En Jaume, que utilitza la moto com a mitjà principal de transport, afirma que “els forats i les esquerdes són un perill real. Un petit sotrac pot provocar una caiguda, sobretot quan plou o a la nit, quan costa més veure’ls”. La Núria, veïna del barri, lamenta que “és una plaça molt transitada, però que s’hauria de millorar la calçada”. Els veïns reclamen una actuació urgent per millorar l’estat del paviment i la senyalització viària, per una circulació més segura i ordenada. Des del Diari de Sabadell, recollim aquesta queixa i instem l’Ajuntament a revisar l’estat actual de la plaça del Mil·lenari i a actuar per millorar la seguretat viària en aquest punt clau de la ciutat.
Segons fonts municipals, la titularitat de la plaça i dels seus principals enllaços correspon a la Generalitat, a qui ja s’ha avisat perquè pugui revisar l’estat de la via i dur a terme les actuacions que consideri oportunes. Pel que fa als ramals que són competència municipal, el consistori ha assegurat que, un cop finalitzin les pluges, es farà una revisió per valorar possibles reparacions del ferm i el repintat de la senyalització horitzontal. Des del Diari, informarem de les novetats que se’n derivin d’aquesta queixa.