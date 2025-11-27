“Com es calcula la taxa de residus?”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Un veí de la Creu Alta de Sabadell ha expressat la seva indignació davant del que considera un import “incomprensible” de la taxa de residus del 2025 –municipal i la nova comarcal– i la manca de manteniment dels contenidors del barri. El lector, que viu en un pis de 64 metres quadrats i hi resideix sol, explica que a l’octubre li va arribar un càrrec de 193,38 euros, una xifra que considera “fora de lloc” si es compara amb la mitjana catalana. “La mitjana de Catalunya és de 140 euros. Em podria algú donar explicacions i sobretot el càlcul i origen d’aquest altíssim import?”, es pregunta el veí. I denuncia també l’estat dels contenidors de la zona. “Part dels contenidors a la Creu Alta —i crec que és extensible a la resta de la ciutat— fa 10 o 15 anys que no es canvien. En molts d’ells ja no funciona la palanca d’obertura, estan bruts, amb tantes bosses que ni hi pots accedir...”, denuncia. El lector considera que hi ha una desproporció evident entre el servei que rep i el que paga. Reclama que l’Ajuntament expliqui els criteris concrets amb què es calcula la taxa. De fet, des de l’any passat, en comptes de pagar una taxa de residus –la municipal–, les famílies de Sabadell han de pagar un segon tribut, del Consell Comarcal.
Dues taxes de residus
El Diari ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell perquè expliqui com s’atribueix aquest impost. Fonts municipals recorden que la taxa de residus es compon de dues parts: la taxa municipal de recollida i la taxa comarcal de tractament. La taxa de residus domèstica, competència municipal, “es calcula tenint en compte el nombre de residents, el valor cadastral d’aquest i els ingressos de la unitat familiar”. I es calcula amb les dades a 1 de gener de cada any, quan es merita la taxa. “Pel que fa a la renda, es tenen en compte les rendes de dos anys abans, amb les dades tancades que Hisenda comunica als municipis”, afirmen des de l’Ajuntament. A l’import que surti d’aquestes variables segons la taula recollida a l’ordenança fiscal, se li apliquen, les bonificacions pertinents, en cas que siguin d’aplicació, i existeixen descomptes vinculats a l’ús dels Punts Blaus.