“Les jardineres estan plenes d’escombraries”

EL TEU DEFENSOR
Diversos veïns del barri d’Espronceda han expressat el seu malestar pel mal estat d’una jardinera situada al carrer de Feijoo, a l’alçada del número 70. Segons expliquen, l’espai s’ha convertit en un focus de brutícia i incivisme, on algunes persones llencen deixalles i restes de menjar. L’espai, que en el seu moment havia estat pensat per donar un toc verd i agradable al carrer, avui presenta un aspecte deixat i ple de residus. “Fa mesos que ningú la cuida, i la gent ja hi tira de tot: llaunes, plàstics, bosses…”, comenta una veïna que passa diàriament per la zona. “És una llàstima, perquè abans feia més goig”. “No és només una qüestió estètica, també d’higiene”, afegeix un altre veí. “I quan arriba la calor, la brutícia fa mala olor i atrau insectes”, exposen. Malgrat que altres residents coincideixen que “el problema no és nou”, i que ha estat l’incivisme d’alguns veïns el que ha convertit la jardinera en un petit abocador improvisat, demanen a l’Ajuntament una neteja de l’espai. Alguns, també suggereixen valorar retirar o transformar l’espai, si no es pot mantenir adequadament, per evitar que continuï sent “un punt negre de brutícia”. Veïns demanen que es tingui més cura de l’espai públic i s’incrementin les tasques de manteniment en punts com aquest.
Davant d’aquestes queixes, El teu defensor s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell, que ha exposat que “l’espai en qüestió és de titularitat privada, i per tant el manteniment correspon a la comunitat de propietaris de l’edifici. Tot i això, el consistori ha decidit intervenir de manera excepcional davant l’estat actual del lloc. “Donat l’estat d’aquest àmbit, s’ha acordat amb els veïns que l’Ajuntament farà la neteja”, han informat les mateixes fonts. Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, en casos que l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. Es pot contactar a través del 937 26 42 11.