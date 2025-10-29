“La ruta del colesterol té trams en mal estat”

EL TEU DEFENSOR
Un lector del Diari ens escriu per denunciar l’estat de la part baixa de la coneguda ruta del colesterol. Segons explica, tot i que aquest estiu es van fer obres de reparació del paviment a la zona mitjana i alta del recorregut, el tram inferior —abans d’arribar al pàrquing— “continua en molt mal estat i necessita un manteniment urgent”. El lector recorda que aquest camí és molt utilitzat diàriament per veïns de totes les edats, però especialment per persones grans que hi caminen a primera hora del matí, quan encara és fosc i la visibilitat és reduïda.
“És un espai molt freqüentat per gent gran, alguns amb dificultats de mobilitat o que utilitzen bastó, i qualsevol irregularitat al paviment pot representar un risc de caiguda”, comenta. Per aquest motiu, considera que el manteniment d’aquest tram hauria de ser una prioritat. Una altra de les preocupacions que exposa és la manca d’il·luminació adequada.
Segons explica, bona part dels fanals existents ofereixen una llum tènue, i això obliga molts usuaris a caminar amb precaució o fins i tot amb l’ajuda de llanternes. També assenyala que el camí de sorra situat a la part final de la ruta —que podria ser ideal per caminar-hi de manera més suau i saludable, especialment per a la gent amb problemes d’articulacions, “no està habilitat correctament”. El terreny és irregular i, en alguns punts, ple de petits forats i pedres que fan difícil caminar-hi amb seguretat. “Seria una molt bona zona per fer recuperació o exercicis de baixa intensitat, si es condicionés adequadament”, conclou el lector.
"Es treballarà per actuar a la part baixa"
El Diari de Sabadell ha fet arribar aquesta queixa a l’Ajuntament. Des del consistori expliquen que les obres realitzades aquest estiu van consistir principalment en la renovació dels aparells de gimnàstica, molt deteriorats per l’ús, i en la reparació del paviment de la zona mitjana i alta, on s’havien detectat els desperfectes més importants.
Les mateixes fonts asseguren que “es treballarà en el projecte per actuar a la part baixa de la ruta del colesterol, amb l’objectiu que tot el recorregut quedi en bones condicions i sigui més segur i accessible per a tothom”.
Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que, en aquests casos, podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.