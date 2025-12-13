Sabadell mantindrà les restriccions per la pesta porcina africana a partir del 15 de desembre

El Govern mantindrà les mateixes restriccions per la pesta porcina africana (PPA) a partir de dilluns 15 de desembre a Sabadell i la resta de municipis més propers al focus en un radio de sis quilòmetres de distància: Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Terrassa i Rubí. Així ho ha anunciat
En canvi, l'executiu català relaxarà la prohibició d'accés al medi natural al segon radi -de 6 a 20 quilòmetres- del focus del brot de la pesta porcina africana. Segons ha afirmat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una atenció als mitjans aquest divendres des de Lleida, continuaran restringides les activitats organitzades de lleure al medi natural, però es permetrà als ciutadans anar al bosc "a passejar o en bici sols". "Intentem no portar grans aglomeracions de gent a la zona, però sí que relaxarem restriccions", ha dit. Fins ara, als municipis inclosos en la zona de baix risc no es podia accedir a parcs naturals, zones boscoses, lleres dels rius i rieres, prats i camps de conreu fora dels nuclis urbans.
El Govern havia prohibit l'accés al medi natural a 91 municipis com a mínim fins al 14 de desembre per lluitar contra l'expansió del virus, que és mortal entre porcs i senglars, però no afecta la salut humana. Formen part del segon radi de contenció de la PPA una setantena de nuclis urbans com Barcelona, Badalona, Hospitalet, Granollers, Castellbisbal, Martorell, Olesa de Montserrat, Premià de Mar, Alella o la Roca del Vallès.
Ordeig ha tornat a fer una crida a la responsabilitat ciutadana i a atendre les indicacions dels cossos d'emergències i de les forces de seguretat per no posar en risc els treballs de contenció del virus. En aquest sentit, ha avançat que fins diumenge a la mitjanit mantindran 70 punts de control als accessos de la zona restringida i que el dispositiu comptarà amb la participació de 44 policies locals.
Fins al moment, s'han trobat 16 senglars positius en la malaltia del centenar d'animals analitzats dins del perímetre de 6 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès. Ordeig ha celebrat que els tres nous positius confirmats aquest divendres continuen dins el primer radi. Segons el conseller, això demostra que "les coses s'estan fent bé i que els tenim focalitzats". Cal recordar que tampoc no s'ha detectat cap cas a les granges de porcs.
Totes les hipòtesis continuen obertes
El conseller ha reiterat que totes les hipòtesis sobre l'origen del brot estan obertes. Així, ha demanat "prudència", "deixar treballar els experts" i no treure conclusions "precipitades". Ordeig ha insistit que encara "cap informació científicament pot concloure una cosa o altra" i ha recordat que hi ha tres línies de treball obertes per arribar al fons de la qüestió.
En aquest sentit, dilluns vinent el Govern farà arribar al ministeri d'Agricultura una primera avaluació preliminar realitzada amb el suport d'experts en recerca sobre l'activitat del CReSA. Aquest informe s'ha elaborat arran d'una petició del laboratori de referència europeu en PPA per conèixer els registres, protocols, metodologies de biocontenció, mètodes de treball i mecanisme en situació d'emergència d'aquest centre de recerca situat a Bellaterra.
La segona línia de treball és l'auditoria impulsada per l'IRTA al CReSA per part de quatre experts externs, amb el suport de dos experts de la institució, que està previst que ja disposin de les primeres conclusions la setmana vinent. Finalment, la tercera línia de treball és la investigació realitzada per tres experts de la Comissió Europea en biocontenció i diagnòstic de la PPA que han visitat Catalunya aquest dijous i divendres.
La secretària general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, ha insistit que cap de les línies de treball no ha arribat a cap conclusió i ha afegit que el laboratori de referència europeu tan sols va apuntar a diverses hipòtesis sobre l'origen del brot, però cap d'elles va ser concloent. Això és així perquè, ara com ara, el virus localitzat en els animals del brot de Cerdanyola no ha estat seqüenciat. Segons la conselleria, no es pot descartar que l'origen del brot no s'arribi a identificar mai.