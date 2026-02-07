Un gol en el minut 86 condemna el CE Sabadell davant de l'Eldense

El Nuevo Pepico Amat ha estat l'escenari de la segona derrota de la temporada del CE Sabadell. L'Eldense s'ha endut els tres punts d'un partit molt intens i disputat que s'ha decidit en el tram final (2-1). Un duel de poder a poder en què els locals han obert el marcador en els primers instants i, després de la reacció arlequinada en el segon temps, s'ha acabat decidit amb una diana en el minut 86. El conjunt de Ferran Costa continua al capdavant de la taula, però veu com el marge baixa fins als tres punts amb l'Atlético Madrileño, que ha empatat aquesta tarda, i el mateix equip eldenc, que a més guanya el gol-average particular.
D'entrada, Costa ha presentat un onze amb poques modificacions respecte al que va empatar a casa contra el Juventud Torremolinos. Eneko Aguilar, que ja va disputar la segona meitat la setmana passada, s'ha estrenat d'inici mentre que, en la davantera, Alan Godoy ha tornat a l'equip en detriment d'Agustín Coscia, acompanyant Rodrigo Escudero. Han sortit millor els locals que, en la primera ocasió del duel, han obert el marcador. Nacho Quintana ha definit a la perfecció davant de Fuoli després d'una gran passada filtrada de Fidel. Un inici poc esperat que ha fet anar a contracorrent els arlequinats des dels primers instants.
Poc després, s'ha salvat d'un doble càstig el Centre d'Esports amb una revisió d'FVS per una possible expulsió de Quadri, qui finalment ha vist la groga i es perdrà el duel de la pròxima setmana a Eivissa per acumulació de targetes. Ha buscat la reacció el Sabadell amb més possessió i domini, però sense grans arribades. La temperatura ha anat pujant amb el pas dels minuts. Godoy, qui també ha estat amonestat en els primers compassos, ha jugat amb foc en diverses ocasions amb jugades al límit que el podrien haver fet anar camí dels vestidors abans d'hora.
L'Eldense ha continuat portant més perill sobre la porteria de Fuoli i ha avisat amb bones transicions i pilota aturada. Eneko ha tret una centrada molt perillosa i, a l'altra banda del camp, Godoy ha provat des de fora de l'àrea amb un xut aturat per Ramon Vilà. En el tram final, els alacantins han intentat baixar el ritme del duel amb més control i calma i l'única oportunitat ha estat una rematada desviada d'Aguilar des de la frontal. Al descans, avantatge local després d'un primer temps molt intens des de l'inici i amb poques arribades a banda i banda.
A la represa, Costa no ha volgut jugar-se-la més i Godoy ha deixat el seu lloc a Xavi Moreno, qui s'ha situat a banda esquerra, centrant la posició de López-Pinto. En els primers instants, Dioni ha avisat amb un cop de cap aturat per Fuoli. L'Eldense ha cedit ja definitivament el domini al Centre d'Esports, que s'ha instal·lat a camp contrari. La més clara ha estat d'Urri que ha rematat desviat en el mà a mà després d'una gran combinació amb Priego. També Molina amb un xut des de la frontal ha tingut l'opció de duplicar l'avantatge, però Fuoli ha tret una gran mà.
Ha mogut la banqueta Ferran Costa amb l'entrada de Jordi Ortega per Quadri, buscant més toc al mig del camp. La recompensa ha arribat ràpidament. Primer ha avisat Priego amb un xut des de la frontal que ha aturat Ramon Vilà i, poc després, el mateix Priego ha fet una gran jugada per banda dreta i Genar Fornés ha igualat en boca de canó. Aprofitant l'embranzida, Ortega ha fregat el segon amb una volea desviada. Ha esgotat finestres el tècnic amb les entrades de Coscia, Miguelete i Kaiser.
Qui ha trobat el camí de nou ha estat l'equip local en una transició. Quintana ha aprofitat un refús d'un defensor sota pals per anotar el 2-1 en la jugada posterior a un possible penal sobre Miguelete que el col·legiat no ha sancionat. Ho ha intentat fins al final el Sabadell, fins i tot amb la revisió d'un possible penal en una acció que un defensor ha trepitjat clarament Coscia, però l'àrbitre no l'ha sancionat. Segona derrota de la temporada dels arlequinats, que es mantenen líders amb tres punts d'avantatge abans de visita l'UD Ibiza la pròxima setmana.
Fitxa tècnica
CD Eldense: Ramon Vilà, Álex Serra, Smand, Borja Calvo, Quintana (Nuñez, m. 94), Dioni (Bustillo, m. 67), Fidel (Bellari, m. 94), Manu Molina (Rober, m. 79), Clemente, Macho i Ibarrondo.
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Kaiser, m. 80), Bonaldo, Genar, Eneko Aguilar, Urri, Quadri (Ortega, m. 65), Priego, López-Pinto (Miguelete, m. 80), Escudero (Coscia, m. 73) i Godoy (Moreno, m. 46).
Àrbitre: Rubén Ruipérez. Grogues: Quintana, Macho, Bellari; Quadri, Godoy, Bonaldo.
Gols: 1-0, Quintana m. 6; 1-1, Genar m. 72; 2-1, Quintana m. 86.
Incidències: Partit de la jornada 23 disputat al Nuevo Pepico Amat.