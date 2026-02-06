Van de Kraats, de l'Astralpool CN Sabadell, campiona d'Europa de waterpolo amb els Països Baixos

La selecció neerlandesa de waterpolo femení va revalidar el seu títol continental després d'imposar-se en els penals a Hongria. La final, amb presència de l'Astralpool CN Sabadell a banda i banda de la piscina, va caure del costat de Simone Van de Kraats, qui, a més, va ser denominada com a MVP del duel amb tres gols en el temps reglamentari i un a la tanda. L'altra cara de la moneda va ser per a l'altra representant del Club, Natasa Rybanska que es va tornar a quedar amb la mel als llavis en un gran torneig.
D'inici, no obstant això, les magiars van marcar el tempo del duel amb un primer parcial de 3-1 i una actuació convincent. Al segon quart, una bona reacció dels Països Baixos, amb les tres dianes de Van de Kraats incloses, van capgirar la dinàmica al descans (4-5). L'exjugadora de l'Astralpool, Rita Keszthelyi va retornar l'avantatge hongarès a l'equador del tercer període, però dos gols consecutius de les neerlandeses van situar el 6-7 abans dels últims vuit minuts de partit.
L'intercanvi de cops va ser constant. El conjunt magiar anava igualant, però les del país de les tulipes es tornaven a posar per davant immediatament després fins que Panna Tiba va fer el 10-10 definitiu a un minut i mig pel final, portant el duel a la tanda de penals. Amb la medalla d'or en joc, un enfrontament entre exjugadores del Club va acabar decidint la final. Laura Aarts, renascuda en aquest Europeu, va aturar el llançament de Keszthleyi. Van de Kraats no va fallar i tampoc la resta de les seves companyes fins al 13-15. Les tres, Aarts, Keszthelyi i Van de Kraats, van ser escollides en el set ideal del torneig.
Espanya, cinquena
Curiosament, l'única selecció que marxa del campionat havent guanyat els Països Baixos és Espanya, amb l'estèril triomf als penals de la segona fase del torneig. El combinat estatal, amb les de l'Astralpool, Paula Crespí i Irene González, i la sabadellenca Nona Pérez, va aconseguir finalment un còmode cinquè lloc. Les de Jordi Valls no van tenir problemes per superar França (15-4) i, posteriorment, Croàcia amb una golejada clara (23-9).