Iker Pajares juga a casa en la cerca del seu sisè títol estatal

El millor esquaix de l’estat visita el Tennis Sabadell a partir de dijous i fins diumenge amb el Campionat d’Espanya individual de la disciplina. “Cada vegada tenim més capacitat d’organitzar grans competicions en tots els esports que oferim. Tenir al club el gran candidat a alçar el títol també és un afegit que ens ha portat a apostar per un torneig que no havíem acollit abans”, destaca Albert Codina, director general del CTS i excampió estatal de la disciplina.
El gran candidat i cap de sèrie número 1 del quadre serà el sabadellenc Iker Pajares, que buscarà el seu quart títol consecutiu i el sisè en el seu palmarès. “És una cita molt especial per mi. No m’hauria imaginat mai poder disputar un Campionat d’Espanya a casa, amb la motivació i suport de la meva família. Arribo amb bones sensacions. Vaig tenir algun contratemps a l’inici de la temporada, però ara estic en molt bona forma per afrontar la competició”, assegura el jugador d’esquaix, que ha disputat vuit de les últimes nou finals de la competició.
Enguany, el camí cap al títol sembla que serà més pla per al sabadellenc. Sense Bernat Jaume, segon classificat en les dues últimes edicions, ni Edmon López, qui també forma part del Tennis Sabadell, i va ser tercer l’any passat, el gran rival serà Iván Pérez, tercer en el rànquing espanyol. “Sempre s’ha de tocar de peus a terra. És maco disputar un campionat estatal i vull guanyar perquè un títol estatal, i a casa, sempre motiva. Igualment, la prioritat ara mateix és sumar punts en el circuit internacional, per tenir opcions de ser als Jocs”.
Curiosament, en cas de guanyar el seu sisè trofeu estatal, superarà en el palmarès precisament a l’Albert Codina que en va guanyar cinc a finals de segle, abans del domini de Borja Golán. “L’Iker ja m’ha superat en molts àmbits, sobretot amb la seva trajectòria internacional. En guanyarà molts més de títols, té encara 29 anys i té trajectòria de sobres per fer-ho”, diu Codina. “No ho sabia, però realment són èpoques molt diferents. Nosaltres tenim moltes més facilitats. Això sí, si guanyo li podré fer la punyeta a l’Albert”, reconeix entre rialles Pajares.
L’altre representant amb bones opcions dins el torneig serà Marc Altarriba, que també entrarà al quadre principal com a cap de sèrie. La resta dels participants locals, competiran a la fase prèvia que arrenca dijous. En el quadre femení, sense la vigent campiona, Cristina Gómez, la primera cap de sèrie i principal candidata al títol és Marta Domínguez, que ja té dos trofeus al seu palmarès i el 2025 va ser segona. El quadre principal comença divendres, les semifinals seran dissabte a la tarda i les finals es disputaran diumenge a les 11:30 la femenina i a les 12:15 la masculina.