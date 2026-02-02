La selecció espanyola femenina, amb dos de l'Astralpool CN Sabadell i Nona Pérez, fora de la lluita per les medalles a l'Europeu

Per primer cop en molts anys, les dues seleccions estatals de waterpolo tancaran una gran cita sense penjar-se cap medalla del coll. La femenina, amb Irene González, Paula Crespí i la sabadellenca Nona Pérez, també es va quedar a les portes de les semifinals de l'Europeu de Funchal malgrat que va aconseguir el triomf en el duel directe de l'última jornada davant dels Països Baixos, però en els penals (13-13 / 0-3). Resultat insuficient per superar el conjunt neerlandès i la selecció hongaresa, ambdues també amb representació de l'Astralpool CN Sabadell, i que lluitaran per un lloc a la final davant de l'equip nacional italià i el grec, respectivament.
En el partit decisiu de la segona ronda, la selecció estatal necessitava guanyar de dos gols per provocar un triple empat i aconseguir la classificació pel gol-average. L'ex del Club, Maartje Keuning va obrir el marcador, però ràpidament va respondre el combinat espanyol amb un parcial demolidor entre el primer i l'inici del segon període. Una altra jugadora amb passat al Sabadell, Bea Ortiz, va anotar quatre dianes i Queralt Antón una altra per situar l'1-5 a poc menys de sis minuts per al descans. Les neerlandeses reaccionaven i escurçaven distàncies abans del descans 4-5.
Igualaven les jugadores del país de les tulipes a la represa i, malgrat que Carlota Peñalver feia el 5-6, la dinàmica es va capgirar amb un nou parcial de 2-0. Ara eren les espanyoles les que remaven a contracorrent amb el hàndicap d'haver de remuntar i guanyar de dos per passar. Ortiz i Crespí igualaven en el tram final del tercer quart, però Keuning anotava el 9-8 abans del darrer període. Tres gols d'Elena Ruiz i una diana d'Ortiz, acompanyades entremig d'un gol de Van de Kraats, feien creure que la classificació era possible (10-12) a quatre minuts pel final, però, amb polèmica i sancionant algunes rigoroses exclusions, els Països Baixos van reviure amb un parcial de 3-0, amb una nova diana de Van de Kraats. Ortiz va forçar els penals, ja intranscendents classificatòriament. Les espanyoles es van imposar en la tanda, però la classificació va ser per a les waterpolistes neerlandeses.
Una victòria molt amarga que farà que l'equip estatal lluiti per la cinquena plaça en un camí, a priori, força còmode. Demà dimarts s'enfrontaran a França, a les 16 h, i en cas de guanyar es veuran les cares amb el guanyador del Croàcia - Israel, dimecres a les 20:15 h. Per la seva banda, els Països Baixos de Van de Kraats buscaran un lloc a la final davant d'Itàlia (dimarts, 19:15 h) i l'Hongria de Natasa Rybanska s'enfrontarà a les semifinals a les vigents campiones del món, Grècia (dimarts, 17:15 h). Tot i l'eliminació espanyola, podria haver-hi final amb presència de l'Astralpool en els dos costats de la piscina.