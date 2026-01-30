Pau Fernàndez, traspassat del CE Sabadell al Tenerife

Final al serial Pau Fernàndez. El lateral de Sant Esteve Sesrovires marxa del Centre d'Esports traspassat al Tenerife, tot i que en principi jugarà al filial canari, de Segona Federació. L'equip tinerfeny es troba en la zona mitjana del grup 5 de la categoria. El conjunt arlequinat cobra una quantitat pel traspàs i es guarda un percentatge d'una futura venda del futbolista, inèdit aquesta temporada davant la negativa d'ampliar el seu contracte que finalitzava el 30 de juny d'aquest any.
A l'estiu, el sesrovirenc ja va tenir propostes importants. Especialment el Villarreal va anar darrere del ja exarlequinat amb diverses ofertes que no van satisfer el Sabadell malgrat que l'acord amb el futbolista per part del conjunt groguet era total. El president Pau Morilla-Giner va afirmar, poc abans d'iniciar la temporada en una entrevista al Diari de Sabadell, que "estem disposats a pagar un preu que serà no poder comptar tant amb el jugador en aquest últim any del contracte. A mi no m'agrada veure jugadors que no juguen massa, però això ens permetrà mirar els ulls a tot el futbol espanyol i dir: 'senyors, s'ha acabat posar l'aparador i haver de veure com marxen a cost zero'". Sis mesos després, el lateral esquerrà abandona la disciplina arlequinada sense haver disputat cap minut en lliga, Copa del Rei ni Copa Catalunya, enguany.
Fernàndez va arribar al Centre d'Esports com a juvenil de segon any per jugar a Lliga Nacional, entrenat per Conrad Garcia i amb futbolistes com Quim Utgés, Javi Morcillo o Alya Camara com a companys. Aquell any ja va fer el salt a Divisió d'Honor, on va ser una peça clau per a aconseguir la patida permanència. La temporada següent, encara com a juvenil, va debutar amb el primer equip, però va haver de viure un doble descens. La temporada passada va disputar una trentena de partits, amb moltes titularitats fins a l'arribada de Sergi Segura. Ara, deixa el Sabadell havent disputat 34 partits al primer equip i prop d'un centenar en total amb el club.