Els dos sabadellencs que han impulsat el torneig de futbol femení més gran del món: “No hi havia res similar enlloc”

Sabíeu que Sabadell acull el torneig de futbol base femení més gran del món? Desafortunadament, és possible que la resposta sigui 'no', perquè la tendència a valorar poc el producte de casa continua sent una realitat en tots els àmbits. Enguany, del 2 al 5 d'abril, se celebrarà la quarta edició de la SWIT Cup, una cita pionera que s’ha consolidat en el calendari futbolístic i neix de l’aposta de dos joves sabadellencs: Marc Xalabarder i Sergi Seró. "Vam veure que no hi havia res similar enlloc. No és que una noia no pogués triar quin torneig jugar... és que no tenia cap opció d'aquestes magnituds".
D'aquesta manera, amb l'objectiu clar i les referències gairebé nul·les, van llançar-se a la piscina per donar forma a un projecte que ha anat guanyant prestigi fins al punt que tenen una taxa de clubs repetidors de més del 90%. "La primera edició sempre és complicada, i més quan no tens experiència prèvia ni imatges per vendre. Amb pocs equips vam començar a fer-nos un nom i fidelitzar entitats i famílies”.
Tot i no aconseguir les inscripcions esperades a la primera de torn, donar-li continuïtat i innovar edició rere edició ha sigut clau. "El primer any, una nena de vuit anys se'ns va acostar per dir-nos que havíem complert el seu somni. Aquell moment va donar sentit a tot. Les noies són molt més agraïdes", recorden emocionats. Perquè l'essència de la SWIT és precisament aquesta, cuidar cada detall i fer sentir les jugadores, tant les que venen d'equips professionals com les dels més humils, al focus. "Durant quatre dies, les protagonistes són elles. Volem que se sentin futbolistes".
Des d'entrevistes, un 'welcome pack', un mínim de partits assegurats per cada equip, totes les categories cobertes, l'oportunitat de conèixer una estrella d'elit com la blaugrana Aïcha Cámara, que serà la madrina de l'esdeveniment aquest any, o partits televisats. L'experiència va molt més enllà de la gespa. "Hi ha gent que ens pregunta si de veritat necessitem un any per preparar-ho. Actualment, organitzem també un altre torneig en col·laboració amb el RCD Espanyol, la '1900 Cup' masculina i, en total, mobilitzem 1.800 persones i 200 equips al Vallès!".
Una gestió que s'ha d'iniciar amb marge per engrescar els clubs que venen de fora. "A la SWIT, hem ampliat l'aposta pels equips internacionals, en tindrem 23, més que mai! Per això els paquets logístics s'han de tancar amb molta antelació i començar amb el procés comercial". De fet, asseguren que molts hotels els donen les gràcies per omplir-los les habitacions en unes dates amb poc moviment a la comarca. Coordinar desplaçaments, àpats i allotjaments de tantes participants és el gran repte, perquè cada grup té la seva casuística. A més, un cop arriba el dia, han d'organitzar més d'un centenar de persones de l'staff.
"Portem gent de molts països que no coneixien Sabadell i quan venen al·lucinen. Som sabadellencs de naixement i estem superorgullosos de fer-ho possible". Malgrat que la col·laboració institucional existeix, els socis s'han trobat amb algunes dificultats per fer créixer la SWIT. Creuen que el benefici econòmic que generen, no s'ha vist del tot compensat amb accions.
"Crec que mai s'ha arribat a entendre com un projecte de ciutat, sinó com el d'una empresa privada, malgrat des del departament d’Esports de l’Ajuntament ens han donat cada vegada més facilitats. Hi ha ciutats properes que estan disposades a pagar molts diners per albergar la cita. Podem estimar molt Sabadell, però hem de mirar primer per l’interès del torneig. Si no veiem que anem de la mà de la ciutat, haurem de buscar alternatives", sentencia Xalabarder.
"Tots els tornejos grans celebren les finals en un estadi important i nosaltres aquí no tenim aquesta possibilitat”, explica fent referència a la Nova Creu Alta. "L’Ajuntament sempre ens deia que si podíem negociar nosaltres directament amb el Centre d'Esports, que ho féssim. I el club, defensa els seus interessos".
El que sí que celebren a l'estadi creualtenc és la gran presentació de la SWIT Cup, un dels segells del torneig. Logísticament, els arlequinats posen de la seva part, tot i que hi ha una decisió que els ha sorprès. "L’any passat no vam pagar res i aquest any ens toca pagar per fer dues hores d’acte a la Nova Creu Alta". Així i tot, reiteren la bona relació amb el departament d'Esports del consistori, tot i que en les darreres dates, han tingut més complicacions per gestionar els assumptes pendents amb el Departament de Turisme.
A l'espera de tancar els últims detalls, el Marc Xalabarder i el Sergi Seró estan més que preparats per afrontar la quarta edició de la SWIT Cup amb la il·lusió i l'ambició del primer dia intactes. Volen tornar a posar Sabadell al mapa del futbol femení internacional durant la Setmana Santa, reivindicar el potencial local i fer sentir les jugadores, ja vinguin de França, Canadà o els Estats Units...del Barça, del Madrid o del mateix Sabadell, com a casa!