El Matadepera 88 Hoquei CIPO Xalest guanya la Copa del Rei Plus en la seva primera participació

Fita històrica del Matadepera 88 Hoquei CIPO Xalest, que s'ha convertit en campió de la Copa Hoquei Plus en categoria Bàsic. El més impactant és que era la primera participació del col·lectiu en aquesta competició després de la seva creació, la temporada 2024/25. L'equip va completar un torneig impecable, amb tres victòries consecutives. L'escenari de la jornada, disputada el passat 25 d’abril, van ser a les instal·lacions del Junior FC, que també acull la Copa del Rei i de la Reina.
"El que celebrem no és només un títol. És la prova que l'hoquei pot ser un espai amb cabuda per a tothom, on la competició i la inclusió no només conviuen sinó que es reforcen mútuament. Aquests jugadors i jugadores ho han demostrat al camp i fora d'ell", afirmava Xavi Comerma, tècnic del club. L’equip, format per jugadors i jugadores provinents dels Centres Ocupacionals de Xalest i CIPO, com també de l’Escola Xalest, competeix actualment com a líder de la lliga. Però és que la temporada passada, un dels seus esportistes, Josuè Emmanuel Àlvarez, va ser premiat com a millor jugador de la competició regular.
El projecte va néixer amb la voluntat de donar resposta a la manca d’equips d’hoquei inclusiu a la ciutat i rodalies, fet que va portar a establir la seva seu a Matadepera, un club amb molta transcendència. L'aliança ha permès crear un ambient esportiu on persones amb discapacitat intel·lectual poden practicar esport federat en igualtat de condicions, trencant barreres i generant noves oportunitats.
Des de CIPO, el president, Joan Madaula, assegurava que “aquest triomf demostra que quan es generen oportunitats reals, les capacitats de les persones surten a la llum. Reitera que més enllà dels resultats, el més important és el camí i veure com l’equip creix, es cohesiona i esdevé un espai de convivència, autoestima i superació".