El futur de l'escalada té nom sabadellenc: "La clau és controlar els nervis"

A Sabadell hi ha una campiona d'Espanya d'escalada! Ella és la Ivet Clusa, integrant de la selecció catalana en categoria sub-15 amb només tretze anys. "No m’ho esperava, perquè sempre quedava sisena o setena. La clau va ser controlar els nervis", narra la jove, que va alçar-se amb l'or al rocòdrom Alberto Ginés de Càceres en la primera prova de corda de la temporada, el passat 12 d'abril. "Encara no tinc la medalla perquè vam haver de marxar abans de l'entrega per no perdre el tren", puntualitza a mode anecdòtic.
La seva ambició és competir per Europa, però és conscient de la dificultat del repte, perquè hi ha molt poques places, només ho poden fer els millors. "Podré optar a entrar a la selecció espanyola a partir de l'any que ve, i els resultats actuals, influeixen". Fa dues temporades que Clusa forma part del Centre de Tecnificació d'Escalada Esportiva de Catalunya (la selecció). "Et fan una prova d'accés, com si fos una competició i l'experiència és molt bona tant a escala esportiva com social. He conegut a molta gent, tinc amigues del País Basc o de Madrid per les competicions".
Actualment, ha fet un gir per créixer lluny de casa i forma part del Club d’Escalada Bloc a Bloc de Roda de Ter. El canvi ha estat positiu, perquè allà té una rutina d'entrenament més regular i exigent. "Mentre vaig fins a Roda en cotxe, aprofito per estudiar. Ja tenia algunes amigues al club i vaig decidir fer l'aposta. A més, m'agrada molt perquè tenim sessions satèl·lit a diferents rocòdroms del territori, com el de Gavà o Blanes". Una manera d'adaptar-se a qualsevol via, ja que cada centre té els seus matisos.
La sabadellenca està estretament lligada a aquest univers des de ben petita. "El meu pare escalava de jove i jo vaig començar a la Unió Excursionista de Sabadell. D'entrada fèiem molts jocs i no imaginava que acabaria competint". Als 10 anys, va fer el salt a l'equip de 'La Panxa del Bou', que, curiosament, s'acabava de crear. "Al principi tenia por de caure, però m'hi vaig acostumar de pressa", admet. Amb el David com a primer entrenador i referent, va anar descobrint els secrets del bloc, la corda i la velocitat, modalitat menys habitual a Catalunya. "Em va millor la dificultat (corda), però m'agrada més el bloc. La gent es pensa que l'escalada només es tracta de pujar una paret, però hi ha molta tècnica al darrere".
Entrenant un mínim de tres dies per setmana, l'esportista sap que no viu una adolescència igual que algunes companyes, però està disposada a donar-ho tot per arribar al màxim nivell. "De vegades em perdo alguns plans, com festes d'aniversari. Però els amics ja saben quin és el meu ritme", explica convençuda. I és que més enllà de la fortalesa física i la visió tècnica necessàries, el que més li agrada són els valors de l'escalada. "A les competicions ens animem entre tots, no hi ha rivalitat. Fins i tot compartim els mètodes i ens ajudem per preparar cada prova". En un moment tan tens, els escaladors són capaços de fer pinya, com si es tractés d'un esport d'equip.
El pròxim repte per a la Ivet arribarà aquest mes de juny, quan se celebrarà la segona prova de la Copa d'Espanya. "La seu serà Sant Martí de Tous i muntaran el rocòdrom a l'exterior". Encara queden unes setmanes per a la gran cita, però la sabadellenca ja està absolutament enfocada a aconseguir el millor resultat possible, perquè a més, jugarà a casa.