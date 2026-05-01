El professor de matemàtiques que vol portar el vòlei platja del CN Sabadell al més alt

Fa només tres anys que el vòlei platja es va convertir en la passió del Dani Martínez Valdivieso. El que ell no imaginava és que en tan poc temps estaria competint entre els millors. I és que, aquest cap de setmana, el sabadellenc disputarà les fases d'ascens a la Primera Divisió de la Lliga Nacional, defensant els colors del CN Sabadell. "Estem contents i il·lusionats, però ho afrontem amb molta prudència. Anem a jugar a nivell estatal, i aquí s'ha de fer una passa més perquè hi haurà equips molt forts". El conjunt nedador va segellar la classificació, proclamant-se campió del grup català de Segona.
L'esport sempre ha estat present a la vida del Dani, com una part essencial. "Vaig jugar a bàsquet durant molts anys i quan ho vaig deixar per les lesions, anava molt a la muntanya. Però el vòlei va aparèixer d'una manera curiosa. Em va donar un brot de psoriasi molt fort i em recomanaven anar a la platja perquè em toqués el sol. Com que no volia estar estirat, vaig començar a jugar", explica. Inicialment, no competia, però de seguida es va engrescar a entrenar i fer tornejos. Tot plegat, va coincidir amb la construcció de la pista de Can Llong.
"Vam començar a entrenar amb el Sergi Reñé, ell és un dels millors jugadors del país i és d'aquí! Al principi érem molt pocs", recorda Martínez, destacant que va aprendre molt, principalment, l'ABC del vòlei: recepció, col·locació i atac. "Quan la Federació va proposar el model actual de competició, vaig començar a trucar gent per generar tot aquest 'projectet', i aquí estem. Potser he contactat a 70 jugadors! I aquesta temporada, amb el Club, n'han jugat una vintena, la majoria de fora de la ciutat".
Enginyer i professor de matemàtiques, va traslladar el seu lideratge de l'aula a la pista per convertir-se en el capità del conjunt nedador. "No soc gaire físic, tot i que estic treballant en aquest sentit. Destaco sobretot per tenir una mentalitat molt estable. Crec que aporto molt en l'estratègia i l'organització", admet l'esportista. "Abans em deien que per què no competien i ara m'han de recordar que he de descansar!" El Dani valora la bellesa d'aquest esport, ara bé, adverteix aquells qui s'iniciïn des de zero. "S'ha de tenir molta paciència, és complicat, principalment per la superfície. He arribat a entrenar amb escarpins a l'hivern i a l'estiu".
En clau reivindicativa, el capità fa una crida a l'entitat. "Ens aniria genial tenir una segona pista. Arriba un punt que no podem créixer més. Costa encaixar entrenaments i tornejos i això ens ha condicionat com a equip. Si els enfrontaments s'allarguen, podem passar-hi set hores perfectament". Ara per ara, però, volen gaudir del gran moment i donar-ho tot a la platja del Gurugú de Castelló. Arttu Perelló, Ludwig Mikyna, Sergi Navas, Christian Bravo, Giedrus Kartanovic i el mateix Dani Martínez, volen fer història per portar el vòlei platja sabadellenc a Primera. Els rivals, en el grup B de la fase, seran l'Elite Almería i el Kzero12 Academy. Per l'altre costat del quadre estan el CIVP Lorca, el CDV Braveheart i el CV Las Rozas. Només un assolirà l’objectiu.