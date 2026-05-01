El Banc Sabadell tanca la venda de TSB per 3.300 milions i pagarà un dividend extraordinari

El Banc Sabadell ha tancat la venda de la seva filial britànica TSB al Banco Santander per un import de 2.860 milions de lliures esterlines, uns 3.300 milions d’euros, després d’obtenir totes les autoritzacions dels organismes reguladors.
El preu inicial de l’operació es va fixar en 2.650 milions de lliures (uns 3.050 milions d’euros), equivalent a 1,5 vegades el seu valor en lliures. A aquesta quantitat s’hi han sumat 213 milions de lliures addicionals (uns 242 milions d’euros) corresponents al valor net comptable tangible (TNAV) generat per TSB fins al tancament de la transacció. Segons ha informat l’entitat, l’operació suposa una generació de més de 400 punts bàsics de capital i una plusvàlua lleugerament superior als 300 milions d’euros. Aquest resultat permetrà abonar als accionistes un dividend extraordinari brut de 50 cèntims per acció el pròxim 29 de maig.
El conseller delegat del banc, César González-Bueno, ha destacat que es tracta d’“una gran operació atractiva per a totes les parts” i ha remarcat que arriba en un moment “oportú”, ja que permet reforçar la remuneració als accionistes i concentrar l’estratègia de l’entitat en el mercat espanyol. Per la seva banda, el fins ara conseller delegat de TSB i futur CEO del banc, Marc Armengol, ha qualificat la transacció de “molt rellevant” per al sector financer britànic i ha assegurat que TSB és “una història d’èxit” al Regne Unit gràcies a la feina desenvolupada en els darrers anys.
Retribució als accionistes
El dividend extraordinari s’emmarca en la política de remuneració aprovada per la junta d’accionistes, que preveu abonar un dividend extraordinari en efectiu de 50 cèntims per acció. Sumant aquest pagament als dividends ordinaris i als programes de recompra i amortització d’accions, el banc calcula una retribució total als accionistes d’uns 6.450 milions d’euros entre els exercicis 2025 i 2027.