Gestos, mirades o silencis: "La comunicació és una habilitat que es pot treballar"

La importància de comunicar és innegable avui en dia a l'àmbit empresarial. Però posar el focus en el 'com' és el 'què' de la conferència 'El poder de la teva veu: eines comunicatives de persuassió per a líders', a càrrec del professor d'ESADE Xavi Marlasca. La Cambra de Comerç de Sabadell va acollir la presentació aquest dimecres, en el marc de la comissió d'Empresa i Talent de l'entitat local.
“No cal néixer après com a comunicador: és una habilitat que es pot treballar”, defensava l'empresari per a introduir la xerrada. Amb un enfocament pràctic interactiu, en què els mateixos assistents van pujar a l'escenari, va oferir una trentena d'eines concretes per a millorar la cinèsica (llenguatge corporal) i la paralingüística (com verbalitzem), que representen el 93% de l'impacte del nostre missatge. L'objectiu principal d'aquestes tècniques és dominar els nervis i projectar una imatge segura i coherent.
"El teu èxit a la vida vindrà determinat per tres coses: la teva capacitat de parlar, la teva capacitat d’escriure i la qualitat de les teves idees, en aquest ordre", reiterava Marlasca. "Quan comenceu a aplicar tots aquests consells estareu incòmodes, però, poc a poc, trobareu la vostre millor versió. Ens hem d'aturar per reflexionar, com en el conte del llenyataire i la destral. Per molt ràpid que vagis, si no t'atures per revisar-te, és difícil que es doni una progressió", engrescava els presents.
Gestos, control de l'escenari, gesticulació manual o oculèsica, modulació de la veu, ritmes o silencis són alguns dels aspectes que es van tractar al taller. Des de fer el 'Super Man al mirall' abans d'una presentació important, la regla del 3 com a número estrella per a donar ordre visual, la manera d'ubicar la càmera a una videotrucada, mostrar una postura oberta evitant els braços creuats, fins a gravar una intervenció per veure com ha quedat i saber quins punts cal potenciar.
Aquesta ponència transversal, va acabar amb un extens torn de preguntes entre els membres de la Cambra, que podran aplicar van aprendre una nova perspectiva comunicativa que podran aplicar a les pròximes reunions.