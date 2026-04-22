Miquel Martí rep la Creu de Sant Jordi 2026

L'empresari sabadellenc Miquel Martí i Escursell, president d'honor de Moventia, ha rebut aquest dimarts la Creu de Sant Jordi 2026 en un acte celebrat a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya. La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya.
Martí ha estat una de les 20 personalitats i 10 entitats que enguany han rebut aquesta distinció. En el cas de l'empresari sabadellenc, la Creu de Sant Jordi rebuda ha estat per la seva trajectòria en l’àmbit de la mobilitat i el transport col·lectiu, i per la seva contribució a la modernització del sector.
Ha impulsat projectes basats en la innovació, la sostenibilitat i la col·laboració publicoprivada, ha participat activament en organismes com les cambres de comerç, Fira de Barcelona, els consells de mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i ha contribuït també al disseny i la implantació del tramvia de Barcelona.
L'escriptora Maite Carranza ha parlat en nom de les personalitats reconegudes amb les Creus de Sant Jordi per recordar les "dues revolucions" de les quals ha participat al llarg de la seva trajectòria, la de la literatura infantil i juvenil i la de la televisió catalana, amb la creació d'un imaginari col·lectiu que als anys vuitanta del segle passat no existia.
Alhora ha advertit que ara són "els joves" els que han de continuar transformant el país, una feina que l'amoïna, ha dit, perquè "els deixem les coses molt difícils". La precarietat laboral, la crisi de l'habitatge, la pressió de les xarxes o les guerres són alguns dels temes que ha dibuixat en aquest escenari al qual s'enfronta la generació dels joves.