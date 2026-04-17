Els 'Aces Solidaris' de Banc Sabadell reconeixen projectes dedicats a visibilitzar les malalties minoritàries

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, i el conseller delegat César González-Bueno, han lliurat els 32.000 euros obtinguts a través dels 'Aces Solidaris' en el marc del Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Conde de Godó, que enguany celebra la seva 73a edició i del qual l'entitat sabadellenca és el principal patrocinador.
Es tracta d'una iniciativa per la qual Banc Sabadell dona una quantitat per cada ace (o punt directe de servei) que els jugadors aconsegueixen durant el torneig. Des de 2008, un total de 60 organitzacions han estat beneficiàries d'aquests Aces Solidaris, que acumulen més de 460.000 euros recaptats fins ara.
Enguany, la iniciativa s'ha dedicat de manera monogràfica a les malalties minoritàries. En l'acte s'ha fet entrega d'una ajuda de 8.000 euros a cadascuna de les quatre entitats seleccionades, reafirmant el compromís de Banc Sabadell amb la inclusió, la investigació i el suport a les famílies afectades. "Volem donar suport a aquestes institucions oferint-los un altaveu que permeti difondre la tasca que duen a terme, basada a millorar la vida dels altres i ajudar en els moments més complicats. Esperem que la investigació pugui abordar, en un futur tan proper com sigui possible, aquestes malalties", ha indicat el president de Banc Sabadell, el sabadellenc Josep Oliu.
En representació de les fundacions han assistit a l'acte de lliurament Empar Cebrián, presidenta de l'Associació Espanyola Mutació Gen IQSEC2; Ricardo Fernández, secretari de l'Associació Espanyola Síndrome Schaaf-Yang; Gonzalo Alba, patró de la Fundació Retos Azules; i Pilar García de la Granja, presidenta de la Fundació Querer.
Els representants de les entitats socials que enguany han rebut la recaptació dels Aces han explicat les accions que duen a terme a les seves organitzacions i han agraït la iniciativa a Banc Sabadell. Tots han coincidit a destacar la importància del gest i el suport que suposa per a la seva tasca.