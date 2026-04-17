Taula rodona al Cercle Sabadellès 1856 per debatre sobre el 'mentoring' i l'emprenedoria

Un elevat percentatge d'empreses emergents veuen com la seva idea de negoci no funciona en els primers anys de vida. Per aquest motiu, la quarta jornada del Cercle d'Empreses, celebrada aquest dijous, ha estat centrada en el 'mentoring', l'assessorament per part d'un líder per accelerar l'aprenentatge dels emprenedors. Moderada pel consultor Santiago Tiana, la taula rodona ha posat en valor la relació entre ambdós àmbits.
Els ponents han estat Josep Maria Faura, president de Secot; Ramón Martín, advisor de BStartup de Catalunya; Marc Fortuny, fundador de NovaHiring i Beta Quirante, cofundadora i CMO d'Ugcslalom.
Des de la Secot, especialitzada en l'assessorament i mentoratge a emprenedors i empreses, el seu president Josep Maria Faura ha destacat que l'error més freqüent en les empreses emergents "és creure que és senzill aconseguir finançament només pel fet de tenir una bona idea". Ampliant les problemàtiques habituals de les 'startups', l'advisor de BStartup de Catalunya, Ramón Martín, ha subratllat la importància que "els socis estiguin alineats, perquè les diferències entre ells poden acabar arruïnant els projectes".
Per la seva part, els dos emprenedors participants han exposat els seus casos d'èxit. En Marc Fortuny, fundador de NovaHirng, ha explicat que la clau per vendre una idea de negoci està a detallar "quin és el problema del mercat i com el teu producte o servei ho pot solucionar". La cofundadora d'Ugcslalom, Berta Quirante, ha insistit en la importància "d'una actitud proactiva i participativa a l'hora de treballar en empreses emergents".