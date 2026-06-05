Marta Ribera: “A la gastronomia hi ha espai per a la tecnologia i la innovació”

La sabadellenca Marta Ribera ha estat seleccionada en la quarta edició del programa 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía, impulsat pel Basque Culinary Center, una iniciativa que reconeix professionals menors de 30 anys que estan transformant el sector des de camps tan diversos com la cuina, la recerca, la comunicació, la producció o les noves professions vinculades a la gastronomia. Ribera ha estat distingida en la categoria de nous perfils professionals, un àmbit que posa en valor disciplines emergents que amplien els límits tradicionals de la gastronomia i incorporen la innovació, la tecnologia i el disseny com a motors de canvi.
Dissenyadora industrial especialitzada en food design, actualment es dedica al disseny i la producció de motlles personalitzats per a pastisseria, restauració i cocteleria, combinant modelatge digital, impressió 3D i processos artesanals per crear eines adaptades a les necessitats dels professionals. “Des de petita sempre m’ha agradat construir coses, treballar amb materials diferents i dissenyar objectes”, recorda.
Aquest enfocament innovador és precisament el que va cridar l’atenció del Basque Culinary Center. Segons explica, el seu perfil va ser detectat a través de l’entorn de Gastroeconomy, una de les plataformes especialitzades en tendències gastronòmiques, que va considerar que la seva activitat encaixava perfectament dins de les noves professions que estan redefinint el sector.
Per a Ribera, una de les experiències més enriquidores del programa va ser poder presentar el seu projecte davant professionals de primer nivell i compartir espai amb altres joves referents del sector. “Va ser molt especial poder explicar el meu projecte davant de professionals tan destacats i veure que el disseny també té cabuda dins del món de la gastronomia”, destaca.
Avui dia, la seva activitat continua expandint-se cap a nous sectors. En els darrers mesos ha començat a introduir-se també en el món de la cocteleria, un àmbit on detecta nombroses possibilitats d’innovació a través del disseny d’eines i elements personalitzats. Reconeix que li agraden els reptes i mai té un no per resposta: “La gastronomia és molt més que cuinar. Hi ha espai per al disseny, la tecnologia i la innovació, i jo vull continuar explorant aquest camí”, conclou.