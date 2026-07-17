Eurecat impulsa la integració de la IA ens els sistemes robòtics

El centre tecnològic Eurecat ha començat a impulsar la integració de la intel·ligència artificial en els sistemes robòtics que desenvolupa, una evolució coneguda com a Intel·ligència Artificial Física, que permet als robots percebre, interpretar i actuar de forma autònoma en entorns empresarials dinàmics i complexos.
En aquest sentit, la IA Física actua com la capa d'intel·ligència que connecta la percepció amb l'acció, de manera que els robots poden adaptar-se a situacions imprevistes, interactuar amb persones i operar amb més autonomia en escenaris reals, mitjançant tecnologies com la visió artificial avançada, l'aprenentatge automàtic, els models de llenguatge o els sistemes de raonament.
Aquesta tecnologia permet a Eurecat desenvolupar a Eurecat sistemes robòtics avançats per al desmuntatge intel·ligent de bateries de liti orientats a l'economia circular, robots autònoms per a aplicacions agrícoles, plataformes aèries intel·ligents per a inspecció d'infraestructures i solucions de robòtica cognitiva per a l'acompanyament de persones grans i dependents, entre altres projectes. "La Intel·ligència Artificial Física està transformant la manera com les màquines interactuen amb l'entorn i amb les persones i ja té impacte en sectors com la indústria manufacturera, l'agroalimentació, la logística, la construcció o l'atenció a les persones", destaca el director de la Unitat de Robòtica i Automatització d'Eurecat, Daniel Serrano.
A més, "la intel·ligència artificial està fent possible que els robots evolucionin des de sistemes programats per executar tasques repetitives cap a agents capaços de comprendre el context, aprendre de l'experiència i prendre decisions de forma autònoma", afegeix Daniel Serrano, per a qui aquest canvi "amplia enormement el potencial de la robòtica en entorns on fins ara l'automatització era molt limitada".
En aquest sentit, especifica, "la propera generació de sistemes robòtics estarà basada en models fundacionals, models d'IA entrenats amb grans volums de dades i dissenyats per servir de base a múltiples tasques, els quals permeten transferir coneixements entre diferents tasques, contextos i plataformes, combinant capacitats de percepció, raonament i acció".
En aquest marc, la Comissió Europea ha confiat en Eurecat per liderar el desenvolupament del primer gran model europeu d’intel·ligència artificial per a la robòtica a la indústria, al qual destinarà més de 40 milions d’euros amb la finalitat de contribuir a reforçar la sobirania industrial d’Europa. Aquest model fundacional, que es crearà dins el consorci europeu GRAIL, s’entrenarà amb grans volums de dades procedents de diferents entorns, tasques i tipus d’interacció física, que proporcionaran una base comuna perquè els robots entenguin com interaccionar amb el món físic de forma confiable i adaptable.