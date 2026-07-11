Set de cada deu vehicles matriculats a Sabadell ja són sostenibles

Sabadell va tancar el primer semestre del 2026 amb una moderació del ritme de matriculacions de turismes. Entre el gener i el juny es van matricular 2.116 turismes, un 5,5% menys que en el mateix període del 2025, quan se’n van registrar 2.240, segons les dades de la patronal catalana de la distribució d’automoció (Fecavem). Tot i aquest lleuger descens, les matriculacions als concessionaris de Sabadell en aquests primers sis mesos referma la tendència dels darrers temps: les motoritzacions alternatives als motors de combustió mantenen el lideratge, sent l’opció preferida dels sabadellencs, en detriment dels motors de gasolina i dièsel.
El secretari general de Fecavem i del Gremi del Motor, Joan Blancafort, assegura que “el més rellevant no és el volum, sinó la profunditat del canvi que s’està produint”, ja que el mercat està immers en una transformació estructural marcada per l’electrificació, l’arribada de noves marques i una composició de les vendes molt diferent de la d’abans de la pandèmia.
Aquest canvi també es fa evident a Sabadell. Si fa només uns anys el dièsel concentrava una part molt important de les matriculacions, fins al juny d’enguany els híbrids gasolina han liderat les matriculacions amb 610 turismes durant el primer semestre, pràcticament les mateixes que un any abans (-1,3%). A aquests s’hi afegeixen els gasolina mild hybrid i 168 híbrids endollables de gasolina, l’única tecnologia que registra un creixement destacable (+9,8%).
La fotografia de les matriculacions a Sabadell de turismes confirma, així, la lectura que fa Fecavem del conjunt de Catalunya. Segons la patronal, més del 72% de les matriculacions catalanes ja corresponen a vehicles híbrids o electrificats, una evolució que demostra que la transició energètica s’està produint de manera progressiva i que els híbrids s’han convertit en la principal porta d’entrada cap a motoritzacions més sostenibles. “La transició no pivota sobre el vehicle 100% elèctric, sinó sobre els híbrids, especialment els no endollables”, destaca Blancafort.
Precisament, pel que fa al vehicle 100% elèctric, el ritme de matriculacions ha patit una frenada. Segons les dades de la patronal catalana de la distribució d’automoció, entre el gener i el juny se n’han matriculat 251, davant dels 304 del mateix període del 2025. Tot i aquest descens, Fecavem considera que no es tracta d’un canvi de tendència, sinó d’una fase de consolidació després dels forts creixements dels darrers anys, en què factors com el preu dels vehicles, la infraestructura de recàrrega o la continuïtat dels incentius públics continuen condicionant la decisió dels compradors.
En paral·lel, el dièsel continua accelerant el seu descens. Durant el primer semestre només s’han matriculat 55 turismes dièsel, un 42,1% menys que en el mateix període de l’any passat, mentre que els models dièsel amb tecnologia mild hybrid també reculen, passant de 41 a 31 unitats.
En canvi, la gasolina continua sent una de les opcions més sol·licitades pels sabadellencs. Amb 561 matriculacions, de gener a juny d’enguany, creix un 1,45% respecte del mateix període del 2025 i avui representa prop d’un 15% dels turismes matriculats a Sabadell. “Els motors de combustió entren en una fase de retrocés estructural. Aquest canvi no és només tecnològic, sinó també cultural i normatiu: les zones de baixes emissions, les polítiques fiscals i la percepció del consumidor estan accelerant un procés que sembla irreversible”, afegeix el secretari general de Fecavem.
Els models més venuts
Pel que fa als models més matriculats fins al juny, el Dacia Sandero torna a ser el turisme més venut a Sabadell, amb 79 matriculacions, consolidant-se com una de les opcions sol·licitades pels sabadellencs.
Per darrere, segons les dades de Fecavem, se situen l’Audi A3, amb 63 unitats, i l’Audi A1, amb 57, mentre que l’Omoda 5 entra directament entre els cinc models més venuts. La presència del SUV de la marca xinesa confirma l’entrada amb força dels nous fabricants asiàtics: “Les firmes xineses han passat en pocs anys de ser anecdòtiques a representar més del 25% del mercat català, amb un creixement molt superior a la mitjana. El seu èxit es basa en una combinació de preu competitiu, tecnologia i aposta clara per l’electrificació”, recorda Blancafort.