ARA A PORTADA
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Sentmenat Els Bombers incrementen les dotacions i mantenen el confinament per l'incendi de Sentmenat Jan Cañadell Puigmartí | Aleix Pujadas Carreras
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Sentmenat VÍDEO | L’incendi de Sentmenat continua sense control, però estable Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell La primera cirurgiana plàstica pediàtrica del Parc Taulí: "Abans havíem de derivar alguns casos a altres hospitals" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Banc Sabadell executa el 75% del seu programa de recompra de 365 milions d'euros
Diners
En la seva cinquena setmana, l'entitat sabadellenca ha recomprat ja 90,5 milions d'accions per 271,7 milions d'euros