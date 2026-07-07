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Banc Sabadell executa el 75% del seu programa de recompra de 365 milions d'euros

Diners

En la seva cinquena setmana, l'entitat sabadellenca ha recomprat ja 90,5 milions d'accions per 271,7 milions d'euros

  • La seu social del Banc Sabadell, a la plaça de Sant Roc, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 13:50

Banc Sabadell ha executat el 74,4% del seu programa de recompra d'accions per valor de 365 milions d'euros, segons va notificar aquest dilluns l'entitat sabadellenca a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). 

En aquest nou pla, que es va iniciar  l'1 de juny després de finalitzar el passat 28 de maig l'anterior programa per un import de 435 milions d'euros, el nombre màxim d'accions a adquirir dependrà del preu mitjà al qual es realitzin les adquisicions, però no excedirà de 488.821.156 accions o d'aquell nombre inferior de títols que, sumats a la resta d'accions pròpies de Banc Sabadell en cada moment, representin un 10% del capital social. 

En la seva cinquena setmana, l'entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu  s'ha fet amb 15 milions d'accions, a un preu mitjà de 3,12 euros, destinant-hi 46,9 milions d'euros. En total, el banc ha recomprat ja 90, 5 milions d'accions per 271,7 milions d'euros. 

Entre les condicions del pla, Banc Sabadell no podrà adquirir accions a un preu superior al més elevat de la darrera operació independent o de l'oferta independent més alta del moment en el centre de negociació on s'efectuï la compra. 

Respecte als terminis, el programa de recompra finalitzarà com a màxim el 31 de desembre de 2026 i, en tot cas, quan s'assoleixi l'import monetari màxim o s'adquireixi el nombre màxim d'accions. 

 

 

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