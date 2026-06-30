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Obert el termini per sol·licitar serveis gratuïts de consultoria energètica per a empreses industrials

Diners

Ofereix diagnosis energètiques i estudis fotovoltaics gratuïts en el marc del programa SBD Indústria Sostenible

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Publicat el 30 de juny de 2026 a les 18:46
Actualitzat el 30 de juny de 2026 a les 18:49

Les empreses de Sabadell ja poden sol·licitar els serveis de consultoria energètica impulsats per l’Ajuntament de Sabadell en el marc del programa SBD Indústria Sostenible. Es tracta de serveis gratuïts que tenen com a objectiu ajudar el teixit empresarial a reduir els costos energètics, millorar l’eficiència de les seves instal·lacions i avançar cap a models de producció més sostenibles.

Els estudis permeten disposar d’una estimació de la inversió i de les despeses de manteniment, calcular els estalvis anuals derivats de l’autoconsum i conèixer el valor econòmic de l’energia excedentària que es podria injectar a la xarxa. Aquesta informació facilita la presa de decisions sobre futures inversions en energies renovables.

Aquest és el segon any consecutiu que l’Ajuntament ofereix aquest servei de consultoria energètica a les empreses de la ciutat. Durant la primera edició, 13 empreses es van beneficiar de les diagnosis energètiques i dels estudis fotovoltaics. En total, es van identificar 96 mesures d’eficiència energètica que permetien assolir un estalvi econòmic mitjà del 19% i una reducció del consum energètic del 17%.

La millora de l’eficiència energètica i la incorporació de fonts d’energia renovable són factors cada vegada més rellevants per a la competitivitat empresarial. La reducció dels costos energètics, l’adaptació als reptes de la transició energètica i el compliment dels criteris ambientals esdevenen elements clau per reforçar la capacitat competitiva de les empreses i avançar cap a una activitat econòmica més sostenible.

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