ARA A PORTADA
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Sabadell Les obres dels 108 pisos de lloguer assequible de Can Gambús avancen amb un 10% d'execució Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell La protesta contra les hores extres, als CAP: "Tenim 12 minuts per pacient i n'acabem encabint tres en aquest temps" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Una unitat per tractar afectats per l'amiant: "Els 300 casos que controlem, la majoria antics treballadors de fàbriques, són només la punta de l'iceberg" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell "Hauria de ser gratuïta tot el mes": dues setmanes sense pagar la zona blava, què en pensen els conductors? Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Marxants de Campoamor reclamen més vigilància i esperen amb "incertesa" les obres del Mercat Marta Ordóñez
BBVA Seguros assoleix els 792 milions d'euros en primes
Diners
La divisió asseguradora de l’entitat va incrementar l'activitat un 20,2% respecte del primer trimestre del 2025