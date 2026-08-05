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BBVA Seguros assoleix els 792 milions d'euros en primes

Diners

La divisió asseguradora de l’entitat va incrementar l'activitat un 20,2% respecte del primer trimestre del 2025

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Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 12:17

BBVA Seguros, la divisió asseguradora de l’entitat presidida per Carlos Torres, va tancar el primer trimestre del 2026 assolint 792 milions d'euros en primes, un 20,2% més que en el mateix període de l'any anterior. L'entitat atribueix aquest creixement tant a l'evolució del negoci d'estalvi com dels productes de risc, especialment en l'àmbit individual.

Els productes individuals d'estalvi i risc van generar prop de 722 milions d'euros en primes, un 20,6% més que un any abans. D'aquest import, 496,2 milions corresponen als productes de Vida Estalvi, que van registrar un increment del 30%, mentre que les assegurances de risc van créixer un 4% interanual.

El benefici de BBVA Seguros es va situar en 75,5 milions d'euros durant el primer trimestre, xifra que representa un augment del 7,5% respecte al mateix període del 2025. Segons l’entitat, aquests resultats reflecteixen la bona evolució del negoci assegurador en un context de més demanda de productes d'estalvi i protecció.

BBVA va mantenir durant el trimestre una ràtio combinada del 83,2% en el negoci de No Vida, un indicador que mesura la rendibilitat tècnica de l'activitat asseguradora. L'entitat destaca que aquest resultat se situa per sota del 100%, fet que, segons explica, reflecteix l'eficiència del negoci i la seva capacitat per generar beneficis abans dels resultats financers.

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