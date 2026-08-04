Marxants de Campoamor reclamen més vigilància i esperen amb "incertesa" les obres del Mercat

Els paradistes del mercat ambulant de Campoamor viuen amb incertesa el futur de la seva ubicació. Després de més d'un any instal·lats al passeig d'Espronceda temporalment a causa de les obres del nou Mercat de Campoamor, alguns asseguren que encara no tenen clar si, un cop finalitzin els treballs, podran tornar al lloc habitual o si la reordenació serà definitiva. Una reordenació que, de fet, manté les opinions dividides: mentre que alguns marxants sostenen que han guanyat amb el canvi, d'altres defensen que abans venien molt més. "La divisió del mercat afecta: es talla la continuïtat al tram del carrer dels Aprestadors i el carrer de Reis Catòlics, el que desmobilitza part de la clientela", coincideixen diversos marxants.
L'Ajuntament de Sabadell ha aclarit al Diari que, un cop finalitzin les obres del nou equipament, "el mercadet tornarà i amb ell els marxants a l'emplaçament original". El consistori puntualitza, però, que "no es descarta alguna modificació puntual" en la distribució de les parades. I és que l'opinió està molt dividida: mentre alguns comerciants consideren que el mercat ha guanyat cohesió i visibilitat, d'altres sostenen que "hi ha massa distància entre parades paral·leles" i que afecta a les vendes d'alguns establiments. Abans del moviment, els paradistes sostenen que el mercat comptava amb un centenar de parades, mentre que ara hi ha una vuitantena de llicències actives.
Més enllà de la ubicació, els paradistes també denuncien que la venda il·legal al mercat "s'ha intensificat" en els últims mesos. Assenyalen que s'han produït diversos robatoris i lamenten la presència de venedors del conegut top manta i d'altres venedors que instal·len parades sense tenir la llicència, una situació que consideren competència deslleial i que perjudica l'activitat dels professionals autoritzats. També assenyalen furts al mercadal i reclamen una major presència policial per prevenir aquests episodis. En aquest sentit, fonts municipals asseguren que l'Ajuntament manté contacte amb els paradistes i recorden que "en els últims mesos s'ha reforçat la presència policial amb dispositius extraordinaris puntuals per intentar solucionar el problema".
La ubicació temporal del mercat ambulant al passeig d'Espronceda s'allargarà durant un temps més. Fa tot just poc més d'una setmana s'ha iniciat les obres per enderrocar l'equipament, que s'haurà de tornar a aixecar de nou abans de posar-ho en funcionament. Les obres del nou Mercat de Campoamor formen part del projecte de transformació d'aquest espai comercial del sud de la ciutat, que preveu la construcció d'un nou edifici amb un supermercat, locals comercials, espais per a entitats i un aparcament subterrani. A banda, també s'ha creat una zona verda a l'antic camp de futbol, en desús des de feia anys, i que s'inaugurarà en un parell de mesos.