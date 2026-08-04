Multen amb 600 euros una persona per llençar deixalles fora dels contenidors a la Planada

Una persona s'enfronta a una sanció de 600 euros per haver deixat residus fora dels contenidors al carrer de Somport, al barri de la Plana del Pintor. L'Ajuntament de Sabadell ha iniciat el procediment sancionador després d'identificar el presumpte responsable gràcies a les imatges captades per les càmeres de seguretat de la Biblioteca del Nord.
Els fets es van produir quan va estacionar una furgoneta al costat de la zona de contenidors i hi va descarregar escombraries, deixant-los al carrer en lloc de dipositar-los correctament. "L'abocament va provocar una acumulació de deixalles i un important deteriorament de l'espai", exposen des de l'Ajuntament.
Les imatges enregistrades van captar el vehicle implicat i, així, es va poder identificar el responsable, que haurà de pagar 600 euros. Segons exposen fonts municipals, la quantia s'ha fixat tenint en compte el volum, la quantitat i la naturalesa dels residus abandonats, així com la superfície afectada i els danys ocasionats a l'espai públic.
L'Ajuntament assegura ha posat en marxa recentment una campanya de civisme per recordar les conductes prohibides per l'ordenança municipal i altres normatives, així com les sancions previstes en cas d'incompliment. L'objectiu de la iniciativa és "conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de mantenir nets els carrers i reforçar la idea que la conservació de l'espai públic i la convivència són una responsabilitat compartida".
De fet, l'ordenança de civisme ja contempla poder perseguir aquests fets: en total, es preveuen al voltant de 40 infraccions diferents: la majoria lleus, algunes greus i tres, molt greus, que es poden arribar a castigar amb multes d'entre els 100 i els 3.000 euros, segons la gravetat dels fets. Què es pot castigar? La norma tipifica els comportaments que puguin perjudicar la convivència, tranquil·litat, seguretat i salubritat, salut i medi ambient.