Sabadell ha viscut l’inici de l’estiu més càlid de la història. Les temperatures màximes de juny i juliol han estat de 32,7°C, 3,2°C per sobre de la mitjana climàtica, segons apunten les dades de l’estació del Parc Agrari. “És una situació sense precedents. Tenim valors que estaven previstos per a mitjan segle XXI”, constata el cap del servei de Climatologia del Meteocat, Marc Prohom.
La sèrie de temperatures diàries mostra que en els 61 dies de l’estiu meteorològic transcorreguts fins ara (de l’1 de juny al 31 de juliol), 55 han registrat valors superiors als normals. A més, aquest 2026 ja hi ha hagut 19 dies amb màximes per sobre dels 35 graus, davant dels 6 de l’any passat i dels 2 de fa deu anys.
“És una persistència inèdita. No hem tingut un estiu normal en cap moment”, explica Prohom. L’expert ho atribueix al canvi climàtic, però considera que és d’hora per saber si serà la tendència dels pròxims anys. “No sabem si es quedarà aquí o tornarem a estar dos graus per sobre la mitjana, que ja seria prou preocupant”, indica.
Sigui com sigui, la convivència amb la calor a la ciutat ha obligat a desplegar una xarxa de refugis climàtics on els veïns poden refrescar-se. Hi ha una vintena de llocs on anar, entre zones verdes, biblioteques, centres cívics i casals climatitzats i piscines d’estiu municipals. La biblioteca Vapor Badia (Centre) i la plaça de Gernika (Can Llong) han estat les incorporacions d’enguany. “Idealment, els veïns de qualsevol ciutat haurien de tenir un refugi climàtic a deu o vint minuts per poder garantir-ne un accés igualitari”, remarca Prohom.
L’Ajuntament de Sabadell, com altres consistoris del país, ha avançat la data d’obertura de les piscines municipals enguany com a resposta a les altes temperatures. Ara bé, el Govern ha decidit tancar els centres cívics del Poblenou, la Creu Alta, Sant Oleguer i Torre-romeu a l’agost, fet que ha generat queixes entre els veïns.
La calor no ha donat treva ni de dia ni de nit. S’han comptabilitzat quinze nits tropicals en els últims dos mesos. El termòmetre no va baixar dels 20 °C entre el 13 i el 22 de juliol. Dormir per sobre d’aquesta temperatura pot tenir conseqüències sobre la salut, segons els metges: pitjor qualitat del son, fatiga, lleu deshidratació i una situació d’estrès per a les persones amb malalties cardiovasculars, respiratòries o cròniques, entre altres.
Falta de pluges, més risc d’incendi
L’estiu està més sent càlid i també més sec de l’habitual. Entre juny i juliol s’han acumulat 26,2 litres per metre quadrat a Sabadell, un 61% per sota de la mitjana habitual (67,1 litres per metre quadrat). En termes absoluts, fins al 31 de juliol, podem parlar del quart estiu amb menys pluges de la sèrie històrica, només per darrere de 2012, 2021 i 2022.
En el període analitzat només hi ha hagut dues jornades amb precipitacions: el 4 de juny (19,1 mm) i el 25 de juliol (6,1 mm). En altres paraules, Sabadell va estar 50 dies sense pluges. Una tendència que podria ser habitual per al juliol, però no el juny, segons Prohom.
Aquest estiu, la manca de precipitacions i les altes temperatures han creat un escenari especialment advers. El foc de Sentmenat, provocat per una carregadora compacta, es va estendre ràpidament perquè va coincidir amb una onada de calor i vent intens. Prèviament, el bosc ja havia perdut molta humitat per les temperatures elevades del mes de juny, com ha passat en altres punts de la geografia catalana.
La majoria dels boscos de Catalunya són privats. Prohom creu que s’han d’oferir incentius als propietaris perquè facin una gestió més intensiva dels boscos. “El canvi climàtic ha despullat les coses que estem fent malament. La gestió forestal no és l’òptima. Tenim masses forestals contínues amb pins morts que esdevenen un potenciador en cas d’incendi”, conclou l’expert, que si més no anticipa una tardor plujosa.