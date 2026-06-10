La biblioteca Vapor Badia i la plaça de Gernika, nous refugis climàtics

La biblioteca Vapor Badia i la plaça de Gernika, a Can Llong, són les principals incorporacions a la llista de refugis climàtics que hi haurà aquest estiu a Sabadell, segons destaca l’Ajuntament, que també subratlla l’ampliació d’horaris dels centres cívics.
En el cas de la biblioteca, la novetat és que l’any passat no es va poder obrir al públic fins al 30 de juliol per obres de climatització, mentre que enguany no hi haurà obres i ja està oberta de forma regular.
La plaça de Gernika s’ha renovat recentment amb la incorporació de 13 nous arbres, més vegetació i un nou espai d’estada. Els veïns de Can Llong (i els de tota la ciutat), podran gaudir a prop del parc de les Aigües, que aquest estiu tindrà quiosc-bar com a novetat perquè s’ha adjudicat la seva concessió i els jocs d’aigua que hi ha ja estan en funcionament. Una altra novetat dels refugis climàtics de Sabadell és l’ampliació de l’horari dels centres cívics durant el mes de juliol: la majoria estaran oberts de dilluns a divendres de 9 h a 21 h i més de la meitat obriran també els caps de setmana. Biblioteques, complexos per a gent gran, espais verds amb ombra i piscines municipals completen la llista de refugis climàtics. La Bassa va obrir divendres passat, 5 de juny, i tancarà el 31 d’agost. La resta obriran aquest divendres, dia 12, i les piscines de Ca n’Oriac i Campoamor estaran obertes fins al 7 de setembre; mentre que les de Can Marcet i l’Olímpia, fins al diumenge dia 13 del mateix mes.