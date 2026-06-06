Les biblioteques de Sabadell se sumen a la vaga indefinida del sector

Les biblioteques de Sabadell també s'han vist afectades per la vaga indefinida convocada pel personal de biblioteques d'arreu de Catalunya. La protesta, impulsada pel sindicat CGT, es durà a terme cada divendres i dissabte a partir del 5 de juny i de manera indefinida, fins que no es resolgui el conflicte laboral.
A la ciutat, les biblioteques dels Safareigs i Sud han tancat les portes a causa del seguiment de la vaga per part del personal. En canvi, les biblioteques Vapor Badia, Can Puiggener, Serra, Nord i Ponent continuen obertes i ofereixen el servei habitual.
Des de l'Ajuntament s'ha informat que "el servei de biblioteques es pot veure afectat durant les jornades de vaga i es recomana consultar els canals oficials municipals i de la Xarxa de Biblioteques abans de desplaçar-se". L'aula d'estudi de la biblioteca Vapor Badia mantindrà el seu funcionament habitual i no es veurà afectada per les aturades.
La mobilització arriba després que equipaments d'arreu de Catalunya s'hagin llevat tancats amb clau i amb cartells on es podia llegir: "La biblioteca està tancada per vaga. Disculpeu les molèsties". La protesta, que va començar a la xarxa de biblioteques de la ciutat i la Diputació de Barcelona, s'ha estès ara a tot el territori.
Els representants dels treballadors asseguren que fa anys que comparteixen reivindicacions i reclamen una resposta coordinada de les administracions. Entre les principals demandes hi ha l'obertura d'un espai específic de negociació per millorar les condicions laborals, l'increment salarial per recuperar poder adquisitiu, la revisió de les jornades i de les compensacions pel treball en dissabte, així com el reforç de les plantilles.
També exigeixen l'actualització dels estàndards de les biblioteques públiques, l'aplicació immediata dels actuals al màxim nivell, la implantació del teletreball en format mixt i el compliment dels convenis amb els ajuntaments.
La vaga coincideix, a més, amb els dies previs a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), fet que pot afectar estudiants que utilitzen habitualment aquests equipaments per preparar els exàmens.