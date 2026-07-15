Diversos barris es queden sense refugis climàtics a l'agost: "Suposo que no farà calor, oi?"

Sabadell compta amb 12 centres cívics, que a l'estiu també actuen com a refugis climàtics on resguardar-se de la calor en un entorn climatitzat. Tot i així, l'horari d'obertura genera crítiques en alguns barris que no disposaran d'aquest servei durant caps de setmana, alguns migdies i el mes d'agost. En concret, quatre estaran tancats durant l'agost.
És el que passa per exemple al barri del Poblenou, el més aïllat de la ciutat. El centre cívic estarà obert fins dijous 30 de juliol de dilluns a divendres de 9 a 21 h. Divendres 31 de juliol i tot el mes d'agost quedarà tancat i reobrirà l'1 de setembre en el mateix horari. Des de l'associació de veïns del barri, Rubén Navarro assenyala que "els veïns es queixen, però amb resignació. Són tants anys que fa que és així que no creiem que ho canviïn, la gent ja no hi compta". "I també tanca el consultori", afegeix, de manera que "no tenim cap refugi climàtic; per la nostra situació geogràfica no tenim res".
A Sant Oleguer-Sol i Padrís també es troben en una situació similar, amb el mateix horari previst que al Poblenou, però fins al 30 de juliol sí que disposaran del centre cívic també en cap de setmana, dissabtes i diumenges de 9.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h. El president de l'associació de veïns del barri, Jaume Fonts, lamenta que durant el mes d'agost no puguin disposar de centre cívic, espai que "si fos per nosaltres evidentment sí que tindríem obert per tenir al barri un lloc fresc". A Sant Oleguer sí que hi ha, però, el Complex Gent Gran, al carrer de Sol i Padrís, que de dilluns a divendres també durant el mes d'agost estarà obert de 9 a 20 h i hi haurà espai per anar a descansar, llegir i, en definitiva, estar fresc.
"Suposo que a l'agost no farà calor, oi?", diu irònicament el president de l'Associació de Veïns de La Creu Alta, Jaume Marco. El centre cívic de Cal Balsach tampoc obrirà el vuitè mes de l'any i, pensant en alternatives, "la majoria de places no serveixen com a refugi" per manca d'ombra o de fonts, assenyala. La biblioteca dels Safareigs és un refugi climàtic, però tanca del 30 de juliol al 30 d'agost.
Enguany, veïns del Centre tampoc podran gaudir del Casal Cívic i Comunitari Sabadell - Centre de la Generalitat al carrer de Sant Josep durant l'agost. Quan tanqui a final de juliol no es preveu que reobri tant per vacances com perquè està previst que s'hi facin obres de rehabilitació. Els casals cívics de Gràcia i Torre-romeu també estaran tancats a l'agost.
Horaris dels centres cívics a l'estiu:
Ca n'Oriac
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Dissabtes, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h
Diumenges: de 16 a 20.30 h
Agost
De dilluns a divendres, de 14.30 a 21 h
Can Llong – Castellarnau
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Agost
De dilluns a divendres, de 14.30 a 21 h
Can Puiggener
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Dissabtes, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h
Diumenges, de 16 a 20.30 h
Agost
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Can Rull
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Dissabtes, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h
Diumenges, de 16 a 20.30 h
Agost
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Dr. Josep M. Plans Molina (Can Deu)
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Dissabtes i diumenges, de 16 a 20.30 h
Agost
De dilluns a divendres, de 14.30 a 21 h
El Poblenou
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
El mes d'agost el centre cívic està tancat
Gràcia
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 15 a 21 h
Agost
De dilluns a divendres, de 14.30 a 21 h
La Creu Alta - Cal Balsach
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Dissabtes, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h
Diumenges: de 16 a 20.30 h
El mes d'agost el centre cívic està tancat
La Creu de Barberà
Juliol, agost i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
La Concòrdia
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Dissabtes, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h
Diumenges: de 16 a 20.30 h
Agost
De dilluns a divendres, de 14.30 a 21 h
Sant Oleguer
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Dissabtes, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h
Diumenges: de 9.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h
El mes d'agost el centre cívic està tancat
Torre-romeu
Fins al 30 de juliol i a partir de l'1 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
El mes d'agost el centre cívic està tancat