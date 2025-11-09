ARA A PORTADA

Sabadell

El Casal Cívic i Comunitari Sabadell – Centre es modernitzarà amb una inversió de la Generalitat

L’equipament del carrer Sant Josep es reformarà per millorar l’accessibilitat, l’eficiència energètica i els espais comunitaris

Publicat el 09 de novembre de 2025 a les 17:38

La Generalitat invertirà 16 milions d'euros en el bienni 2025/2026 per rehabilitar i modernitzar casals cívics i comunitaris d'arreu de Catalunya. Les obres, a càrrec del Departament de Drets Socials i Inclusió i finançades parcialment amb fons europeus Next Generation, incrementaran l'eficiència energètica de diversos equipaments i crearan 31 noves aules d'informàtica en aquells centres que no disposaven d'aquest recurs. 

Un dels equipaments beneficiats pel pla de la Generalitat és el Casal Cívic i Comunitari Sabadell – Centre. El projecte preveu la rehabilitació d'ambdues façanes i la redistribució dels espais interiors, millorant l’eficiència energètica i l'accessibilitat. L’objectiu és convertir-lo en un espai més sostenible, funcional i obert a la ciutadania.

