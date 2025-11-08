Antoni Castellà: "L’objectiu de Junts a Sabadell és ser alternativa als socialistes"

El vicepresident de Junts per Catalunya,
Antoni Castellà, ha participat aquest dissabte 8 de novembre en una parada informativa del partit a Sabadell, amb l'objectiu d'establir un contacte directe amb la ciutadaia enmig del debat intern sobre la contnuïtat del partit al govern de Farrés. de reforçar el contacte directe amb la ciutadania enmig del debat intern sobre la continuïtat del partit al govern municipal.
"No hem fet únicament un estand a Sabadell, ho fem arreu de Catalunya, perquè amb les últimes decisions polítiques que s’han pres creiem que una cosa és explicar-ho als mitjans, però
un dels valors de Junts és explicar-ho als ciutadans a peu de carrer", ha expressat Castellà.
L`estand de Junts a Sabadell
VÍCTOR CASTILLO
El dirigent ha defensat que Junts vol "explicar i escoltar" per parar atenció a les opinions de la ciutadania sobre el paper del partit i la situació política en què es troba.
"
Ens interessa molt poder interlocutar amb la gent de carrer; senzillament volem que ens donin l’opinió sobre la situació on estem, i explicar-nos nosaltres també per què hem pres les polítiques que prenem i per què creiem que som alternativa al govern de la Generalitat", ha afegit.
Consulta interna sobre el pacte amb el PSC: "Els regidors estan al servei de la militància del partit"
En relació amb la consulta interna que la militància de Junts per Sabadell celebrarà dimarts vinent per decidir si el grup municipal ha de trencar el pacte amb el PSC de Marta Farrés, Castellà ha afirmat que desconeix quin serà el resultat, però ha destacat la importància de la decisió col·lectiva: "
Crec que és democràtic que s’expressi la militància amb una decisió que és important respecte als seus representants. De fet, els regidors estan al servei de la militància del partit. Aquest ha de ser l’esquema", ha recalcat.
Castellà a Sabadell
VÍCTOR CASTILLO
En aquest sentit, Castellà ha deixat clar que, sigui quin sigui el resultat de la votació, Junts té un objectiu clar a Sabadell: "
Independentment de la votació, hi ha una cosa que és una obvietat: l’objectiu de Junts a Sabadell és ser alternativa als socialistes. I aquest és l’objectiu que hem d’aconseguir amb el nostre programa i la nostra proposta pels ciutadans de Sabadell." Matas i Botta reivindiquen la seva tasca: "El millor és el que ens queda per fer i farem"
Coincidint amb la jornada de l’estand, Katia Botta ha publicat a Instagram un vídeo conjunt amb Lluís Matas en què reivindiquen la seva feina dins del govern municipal amb el PSC. El vídeo, titulat "Per sobre de tot, Sabadell", destaca els èxits aconseguits durant el mandat: la capitalitat cultural catalana, els esdeveniments esportius, i les millors dades d’ocupació dels últims 18 anys. També Matas s'ha expressat amb
un article d'opinió al Diari, on ha deixat clar el seu posicionament: " Junts hauria de posar la ciutat per endavant d’interessos de partit, mantenint i reforçant el pacte de govern que tenim a l’Ajuntament de Sabadell".
El missatge del vídeo també apunta clarament a la voluntat de continuar al govern. "El millor és el que ens queda per fer i farem", afirma Matas, que enumera algunes de les propostes futures: el Museu Tèxtil, la millor escola de restauració del Vallès, el nou Campus de la Vida i la Salut, netejar el rodal i la Ronda Nord, entre d'altres.