El joc de taula de Sabadell que permet conèixer la ciutat 'Pam a Pam'

Si no saps a què jugar durant aquestes vacances o què demanar als Reis, hi ha una editorial catalana que et porta el regal perfecte: el 'Pam a Pam', un joc de taula centrat únicament en preguntes i activitats relacionades amb Sabadell. Mediterrània Games, l'empresa que impulsa aquest joc, és una editorial dedicada al contingut "de natura i cultura", tal com explica Joaquim Crespo, director creatiu de l'empresa, i van voler apostar per aplicar aquestes dues disciplines juntes a través del joc "100% local" –elaborat i imprès a Catalunya–. "Creiem que és curiós que diferents generacions puguin jugar-hi. Hi ha preguntes que els avis sabran de seguida i d'altres que permeten els més petits intervenir en el joc", exposa Crespo. "No deixa de ser una excusa per passar temps de qualitat plegats i allunyar-se de les pantalles", agrega.
El joc té un funcionament molt senzill. Hi ha tres elements principals: un taulell, un dau i 60 cartes de tres categories diferents (Art i cultura, Comerç i ciutat, i Natura i entorn). Així, com en la gran majoria de jocs de taula, en funció de la casella on caus hauràs de fer un tipus de proves o unes altres, com respondre preguntes, fer mímica o dibuixar. Està dissenyat per jugar a partir de quatre jugadors i amb una durada d’uns 40 minuts, aproximadament. El taulell va acompanyat d'il·lustracions fetes per Imma Mestre que aporten una experiència de joc "visualment atractiva" i "ressalten la bellesa i l'encant de Sabadell", diuen. El preu és de 35 euros i es pot trobar tant a la pàgina web de l'editorial com en diverses botigues de llibres de la ciutat.
Per elaborar un joc d'aquestes característiques cal un llarg procés de documentació. Després que l'equip del 'Pam a Pam', format per l'Alba Puig, la Laura Servitja i el Joaquim Crespo, hagi estudiat els municipis de dalt a baix, ja han tret deu edicions del joc d'arreu de Catalunya: Vic, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Terrassa, Reus, Mataró, Manresa, Girona, Igualada i Sabadell (des d'aquest octubre passat). "Vam llançar-ne dos al mercat i, arran del gran retorn que hi va haver, vam voler ampliar l'oferta i cobrir més part del territori", diu Crespo. "Ens ha agradat molt poder aprendre tant de les ciutats que hem fet fins ara. És un repte molt divertit i creiem que hem cobert un buit de mercat que ens fa sentir molt orgullosos", exposa. "No sabem com anirà, però podem rebuscar més i anar ampliant la cobertura del 'Pam a Pam' a altres municipis catalans", conclou.