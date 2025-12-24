El nivell de formació dels joves de Sabadell: quan es despengen dels estudis?

A Sabadell hi ha 34.138 joves d’entre 16 i 29 anys censats, un col·lectiu ampli i divers que reflecteix les transformacions educatives i laborals dels darrers anys. Pel que fa al nivell formatiu, les dades mostren una realitat relativament positiva: només un 5,7% dels joves no té estudis o disposa únicament d’estudis primaris. La major part, un 49,9%, ha cursat l’ESO o el batxillerat, mentre que un 25% ha completat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior. Finalment, un 19% té estudis universitaris, un màster o un doctorat.
En aquest context, la formació professional ha guanyat un protagonisme creixent, fins al punt de superar en interès els graus universitaris en determinats àmbits. L’FP fa temps que ha deixat de ser percebuda com una opció de segona per a ‘aquells que no volen estudiar’ i s’ha consolidat com una via formativa altament valorada per les empreses. Un estudi recent de les Cambres de Comerç assenyalava que un 58% dels graduats en FP aconsegueixen un contracte indefinit i que la inserció laboral se situa en el 54%. No és casualitat que l’interès per aquesta modalitat d’estudis s’hagi triplicat en els darrers 15 anys, impulsat per una oferta més especialitzada i alineada amb les necessitats reals del teixit productiu.
Nous contractes i alguns joves en situació d'atur
El mapa formatiu té una incidència directa en el mercat laboral. Del total de joves censats, un 4,6% es troba en situació d’atur, és a dir, 1.586 persones. Les darreres dades disponibles –corresponents a l’octubre de 2025– indiquen que a Sabadell es van registrar 329 contractes nous entre el col·lectiu de joves de 16 a 24 anys, amb un pes destacat dels contractes vinculats a les activitats sanitàries. Un àmbit que, juntament amb la indústria i els serveis tècnics, continua generant oportunitats laborals per a perfils joves, especialment aquells amb formació professional o universitària.
Combatre l'abandonament
L’abandonament escolar continua sent una de les principals assignatures pendents. A Catalunya, les xifres d’abandonament escolar prematur s’han reduït de manera notable —del 32,9% l’any 2008 al 13,7% el 2024—. Tanmateix, continua al capdavant dels països europeus amb més joves sense estudis postobligatoris.
A Sabadell es despleguen programes per revertir-ho. Per exemple, el Programa Posa-t’hi, que acompanya joves en risc de deixar els estudis mitjançant una orientació i un acompanyament personalitzat; o l’Eduvincles, adreçat a l’alumnat de 2n d’ESO, ofereix suport a l’acció tutorial per detectar de manera precoç situacions de risc i activar mecanismes. Per altra banda, la Fundació Impulsa, ofereix recursos econòmics i acompanyament a alumnat vulnerable que ha finalitzat l’ESO i que té potencial acadèmic.