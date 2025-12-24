ARA A PORTADA
-
El nivell de formació dels joves de Sabadell: quan es despengen dels estudis? Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
La carta de Marta Farrés amb els desitjos per al 2026: "Serà un any fructífer per a Sabadell" Redacció
-
Més de 300 establiments no compleixen amb la normativa de l'ús del català a Sabadell: "Contribueix a arraconar la llengua" Jan Cañadell Puigmartí
-
-
"No podia vestir-se i feia un somriure torçat": la història del Marc, de 14 anys, i com la rapidesa va salvar-lo de l'ictus Sergi Gonzàlez Reginaldo
La carta de Marta Farrés amb els desitjos per al 2026: "Serà un any fructífer per a Sabadell"
L'alcaldessa de Sabadell, acompanyada de l'equip de Govern, assegura que l'any vinent vindrà carregat d'obra pública, com els Jardins del Sud i la ronda Collsalarca