La carta de Marta Farrés amb els desitjos per al 2026: "Serà un any fructífer per a Sabadell"

L'alcaldessa de Sabadell, acompanyada de l'equip de Govern, assegura que l'any vinent vindrà carregat d'obra pública, com els Jardins del Sud i la ronda Collsalarca

  L'alcaldessa de Sabadell, acompanyada del seu equip de govern
Publicat el 24 de desembre de 2025 a les 14:32

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha situat el 2026 com un any d'avenços a l'espai públic de la ciutat, amb la culminació de projectes com la ronda Collsalarca i els Jardins del Sud. L'alcaldessa de Sabadell ho ha afirmat en un missatge institucional acompanyada de tot l'equip de Govern que ha compartit per xarxes socials.

"Continuarem invertint als carrers, transformant els barris de nord a sud", ha assegurat l'alcaldessa, tot mentre s'avançarà amb l'estratègia de "lideratge" d'aquest 2025, en què "Catalunya s’ha reactivat, i Sabadell hi ha tingut un paper central".

L'alcaldessa s'ha compromès a avançar en les polítiques d'habitatge, "un dels reptes del present". L'Ajuntament impulsarà noves promocions públiques, perquè tenir un sostre "és un dret, no un negoci".

L'alcaldessa ha desitjat "molta pau, salut i bons moments" per als veïns de Sabadell, tot esperant que el 2026 sigui un any "fructífer" per tots els ciutadans i per a Sabadell com a conjunt. "Volem una ciutat d’oportunitats, justa i preparada per al futur", ha exposat al costat de tot l'equip de Govern.

