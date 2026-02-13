ARA A PORTADA

ENQUESTA | De què et disfressaràs aquest Carnaval?

Envia’ns la teva foto i el motiu del disfressa al WhatsApp del Diari i participa en l’enquesta!

Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 17:06
Actualitzat el 13 de febrer de 2026 a les 17:09

Amb l’arribada del Carnestoltes, Sabadell es prepara per omplir els carrers de música, color i festa durant aquest cap de setmana del 14 i 15 de febrer. La Rua de la Disbauxa tornarà a ser l’acte central, amb nou recorregut i milers de participants disposats a sorprendre.

Al Diari volem saber quins seran els disfresses més curiosos d’aquest 2026. De què us disfressareu? És una aposta divertida, crítica o d’actualitat?

Envieu-nos fotos del vostre look al telèfon del Diari (+34 682 14 65 42) i expliqueu-nos el perquè de la tria. Dimarts publicarem una selecció amb les disfresses més originals i els vostres comentaris.

Participeu i feu que la vostra disfressa sigui protagonista!

