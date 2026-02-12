Tornen els espais familiars de criança a les bressol municipals de Sabadell: consulta tots els horaris

Aquest any ha començat una nova edició dels Espais Familiars, una iniciativa de l’Ajuntament de Sabadell destinada a acompanyar les famílies amb infants nascuts els anys 2023 i 2024 en la criança i el desenvolupament dels seus fills i filles. Les sessions, que s’allargaran fins al mes de juny, es duran a terme una vegada per setmana, d’17.30 a 18.30 h, a quatre escoles bressol municipals. Estan dinamitzades per dues professionals especialitzades en educació de 0 a 3 anys i ofereixen activitats pensades per potenciar la socialització dels infants, reforçar el vincle familiar i afavorir el joc. Alhora, proporcionen suport als adults en qüestions relacionades amb la criança i l’educació.
Cada escola proposa sis blocs temàtics, un per cada mes, i les famílies poden apuntar-se als blocs que desitgin. El cost és de 28 euros mensuals per bloc.
Les escoles i blocs temàtics són els següents:
CEIF Andreu Castells (Via Alexandra, 60 – Tel. 93 746 02 00)
Dimecres, de gener a juny
Experiències amb la llum i el color / L’obrador de sorra / Fer i desfer / Joc a l’espai exterior / Descoberta de la natura / Jocs d’aigua a l’espai exterior
CEIF Creu Alta (C. de Sant Maties, 6 – Tel. 93 717 18 04)
Dilluns, de gener a juny
El joc per racons / Fem psicomotricitat / Juguem a les construccions / Expliquem contes / Activitats d’experimentació / Juguem als espais exteriors
CEIF Espronceda (C. dels Tintorers, 6 – Tel. 93 720 87 45)
Dimarts, de gener a juny
Joc per racons / Taules d’experimentació / Fem joc simbòlic / Expliquem contes / Fem psicomotricitat / Juguem a l’espai exterior
CEIF Joaquim Blume (Rda. de Bellesguard, 43 – Tel. 93 711 98 52)
Dimecres, de gener a juny
Juguem amb capses de cartró / Juguem amb confeti / Juguem amb material no estructurat / Juguem amb llum i foscor / Juguem amb tubs i paper / Fem equilibris