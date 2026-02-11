Nova via d’accés a la universitat per a professionals del sector de les cures

La Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb l'Ajuntament de Sabadell, han impulsat una experiència innovadora de formació universitària orientada a l’àmbit de les cures i el sector sociosanitari. La iniciativa ha permès posar en marxa una microcredencial universitària oficial adreçada a persones d’entre 25 i 64 anys, sense necessitat de tenir estudis universitaris previs, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la universitat a persones que, fins ara, no hi havien pogut accedir i millorar la qualificació professional en un sector clau. El projecte reforça el compromís del territori amb la innovació social, les cures dignes i la formació al llarg de la vida.
Sota el títol “Nous reptes en les cures: salut mental, benestar emocional i innovació digital i tecnològica en l’àmbit sociosanitari”, la proposta, amb una durada curta i que atorga un certificat oficial universitari amb 2 crèdits ECTS va començar el 20 de gener i finalitzarà el 17 de febrer de 2026. Compta amb la participació de 23 persones, que estan seguint les sessions presencials impartides tant al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona com a les instal·lacions municipals de l’Ajuntament de Sabadell al Centre de Formació Cal Molins. La proposta s’emmarca en el projecte Silver Economy Vallès, liderat per l’Ajuntament de Sabadell i desenvolupat conjuntament amb els ajuntaments de Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Resposta a reptes socials essencials
Aquest model formatiu permet que les persones participants actualitzin coneixements i adquireixin competències molt sol·licitades pel mercat laboral, alhora que contribueix a la professionalització del sector de les cures. Un dels objectius principals del projecte és donar resposta a reptes socials de primer ordre. És per aquest motiu que, després d’aquesta primera experiència, l’Ajuntament de Sabadell preveu donar continuïtat a noves accions formatives vinculades a l’anomenada Economia de l’Envelliment, consolidant el municipi i el territori com a referents en nous models de cures.