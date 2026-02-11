L'educació, en vaga a Sabadell: "La sensació a l'escola és frustrant. No arribem a tot"

Aquest dimecres arrenca la vaga de professors convocada a tot el país, una mobilització que també té impacte directe a Sabadell. Docents de la ciutat estan cridats a secundar l’aturada, que es fa notar des de primera hora als centres educatius, on han proliferat cartells informatius, pancartes i missatges de suport a la protesta. L’inici de la jornada ve marcat per un ambient de reivindicació als claustres i a les entrades de les escoles i instituts, en una vaga que posa sobre la taula diverses demandes del col·lectiu docent.
Les estacions de tren de la ciutat s'han omplert de professionals de la comunitat educativa mobilitzats per la causa, desplaçant-se als principals punts de concentració. L'escena es repetia arreu, en indrets com Sant Quirze o la rodalia vallesana. La cridòria s'ha fet notar des de primera hora, amb diferents proclames per expressar un malestar creixent que ha de quedar palès durant la jornada. La manifestació convocada a Barcelona apunta a ser multitudinària. A primera hora, la C-58 presentava complicacions de circulació a Sant Quirze en direcció a la capital catalana per les protestes a la via, que paralitzaven el trànsit.
Què demana el col·lectiu?
Entre les veus que secunden l’aturada hi ha la d’Anna Hernàndez, professora a l’institut Escola Industrial, que posa l’accent en la distància entre el discurs i la realitat als centres. “La inclusió sense recursos és inviable”, assegura. Denuncia que amb ràtios de fins a 33 o 40 alumnes a secundària és impossible atendre adequadament la diversitat creixent a les aules, amb estudiants amb dislèxia, TDAH o altres necessitats específiques. Reclamen més professionals de suport —educadors socials, especialistes i codocència real— i una baixada de ràtios per garantir una atenció de qualitat. A més, critica l’excés de burocràcia i la sobrecàrrega associada a tutories, reunions i documentació, amb complements “clarament insuficients”. També reclama la revisió del complement específic, congelat des de fa anys, i denuncia que el professorat català és “dels pitjor pagats de l’Estat”. “No és només una qüestió salarial, és dignificar la feina docent”, remarca, tot advertint que la situació actual genera “frustració” i acaba repercutint en la qualitat educativa.
En la mateixa línia s’expressa David Palacios, professor a l’institut Pau Vila i aquest dimecres també en vaga, que parla obertament d’“emergència nacional educativa”. Explica que molts docents es troben sols davant aules amb una complexitat creixent, incloent-hi estudiants que arriben a secundària amb greus mancances d’alfabetització. “És frustrant. No arribem”, resumeix. Considera que el decret d’inclusió és “un document de bones intencions” que, sense recursos, es converteix en “fum” i perjudica alumnes, famílies i el conjunt de la societat. Palacios defensa que la vaga és un punt d’inflexió per decidir “quin model d’escola pública volem”: una escola “precària i marginada” o una escola “potent i digna”. A Sabadell i al Vallès, explica, els claustres s’han coordinat en assemblees i no descarten noves mobilitzacions si no hi ha resposta de l’administració.
De moment, el Govern català assegura que està disposat a dialogar amb els sindicats dels docents que aquest dimecres fan vaga. El conseller de la Presidència en funcions de president, Albert Dalmau, ha assegurat a través de les xarxes socials que l'executiu està "absolutament compromès" amb la comunitat educativa per avançar en els "acords necessaris que permetin millorar i enfortir el sistema educatiu".