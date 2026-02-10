Aliança entre comerciants i veïns de Ca n'Oriac: "Necessitem més aparcament"

Comerciants i veïns de Ca n’Oriac han tornat a seure a la mateixa taula amb un missatge clar i compartit: “Anem a una, el que és bo per al comerç és bo per al barri”. La mobilitat i l’aparcament és el gran cavall de batalla que han posat sobre la taula, amb un missatge compartit: cal facilitar l’accés al barri si es vol reforçar el comerç de proximitat i millorar la qualitat de vida. Entre les principals propostes acordades hi ha mantenir l’obertura de l’avinguda de Matadepera els diumenges –actualment es manté oberta a causa de les obres de la ronda de Collsalarca, que ha tallat un sentit de circulació– i crear una zona taronja d’estacionament gratuït durant 90 minuts per afavorir la rotació i la compra al comerç local. Unes demandes que ja es troben als despatxos municipals.
“Volem que la gent pugui accedir al barri i fer-hi vida, tant si són veïns com si venen d’altres zones de Sabadell o de fora”, assegura Miguel Tello, president de Ca n’Oriac Comerç. La mobilitat no és l’única carpeta oberta. També demanen més control de les zones de càrrega i descàrrega, que “sovint queden ocupades durant hores o dies sencers”, fet que impedeix el seu ús real. En el mateix sentit, reclamen una revisió dels guals permanents. “No hi ha manera de saber si són vigents o fa anys que no es paguen. Caldria establir un sistema de control”, apunten.
També demanen informació clara sobre el funcionament del pàrquing de la plaça de Farell, que, en principi, hauria de reservar una planta de rotació i una altra de pupilatge, així com també la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, una reivindicació que fa anys que es posa damunt la taula. A més, reclamen més control perquè les terrasses de bars s’ajustin a l’espai autoritzat i no envaeixin zones de pas.
Una altra de les preocupacions compartides és la seguretat i l’estat de l’espai públic. Els comerciants i veïns reclamen més il·luminació en alguns carrers, una neteja més intensa —especialment a l’entorn dels contenidors— i un reforç de la presència policial per millorar la sensació de seguretat. “No tot és responsabilitat de l’Ajuntament, però sí que poden reforçar alguns serveis”, remarquen.
Des de l’Ajuntament, fonts municipals confirmen que totes aquestes propostes s’estan valorant amb els diferents serveis municipals. Pel que fa a l’obertura de l’avinguda de Matadepera els diumenges, expliquen que actualment s’aplica de manera provisional a causa de les obres de la Ronda de Collsalarca, però que “si hi ha consens entre les associacions veïnals i de comerciants, es podria mantenir”.