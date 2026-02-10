Recuperar el sortidor del Passeig: un somni impossible?

La instal·lació del mercat provisional al Passeig va comportar l’eliminació del sortidor que hi havia a la part nord. Una peça recordada per diverses generacions de veïns, alguns dels quals reivindiquen que encara tindria vigència i el recuperarien, allà mateix o en un altre lloc. El periodista sabadellenc Víctor Colomer el va trobar fa uns anys al Viver Municipal del costat del parc de Catalunya, on està guardat des de fa més de dues dècades i fonts municipals confirmen que encara hi és actualment.
“Pel Passeig, seria preciós recuperar-lo, però no crec que vulguin [l’Ajuntament]”, diu Colomer preguntat pel Diari sobre si tornaria a instal·lar el famós sortidor al seu emplaçament original. El sabadellenc recorda que “era molt bonic i es podria posar en un altre lloc perquè al Passeig hi han posat una altra cosa”. Aquesta ‘altra cosa’ és “la porteria”, com la defineix el sabadellenc Lluís Fernàndez, membre de la secció d’Història de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). En el seu cas, considera que amb la reforma del Passeig, el brollador “es podria haver mantingut o fer-lo de nou, però mantenint la idea de font ornamental”. Fernández considera que el que hi havia “no era res de l’altre món, no era extraordinari, però tothom l’enyora, tothom va al darrere de les fotos antigues per veure’l”. El sortidor va triomfar perquè va ser un punt de trobada, coincideixen diferents persones. “Hi havia un ambient molt bonic i tothom quedava allà”, afegeix Víctor Colomer. S’hi trobaven grups de teatre, d’amics, gent que tocava la guitarra, etc. Aquest lloc singular també el recorda la directora de la Fundació Bosch i Cardellach, Glòria Dalmau. “Hi tinc una foto amb els meus pares el dia de la Palma amb els meus pares i la meva germana”, explica la sabadellenca. Tothom té alguna història relacionada amb el sortidor perquè “era emblemàtic, una peça com la glorieta que hi havia als jardins de la plaça del Doctor Robert. Si vols, formava part del passat, però no tot el passat és lleig o superable, estava bé”.
Dalmau creu que el sortidor “ara no es pot tornar a posar on era”, perquè el projecte del Passeig ha optat per una altra idea, però opina que “abans de tirar coses a terra hem de saber molt bé què volem fer i que sigui millor del que hi ha”. Del Passeig que havien conegut els sabadellencs fins als anys noranta del segle passat “no queda res, ni les botigues”. Un grup de Facebook va reclamar durant anys el seu retorn, de moment sense èxit. El sortidor continua esperant un futur millor al Viver que no sigui quedar en l’oblit.
100.000 habitants més en 20 anys
Sabadell tenia pràcticament 60.000 habitants el 1950 (59.494), segons el registre de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Dues dècades després, quan a la ciutat s’aixecaven múltiples barris tant al nord com al sud, a l’est i a l’oest, a Sabadell ja hi vivien 158.311 persones. El 2006, ara fa dues dècades, la ciutat va superar la barrera dels dos centenars de milers d’habitants i en tenia 200.491. Actualment, n’hi ha 224.589.
Aquest creixement ha anat acompanyat d’una transformació del municipi, tant per construir-lo i urbanitzar-lo com per renovar-lo. Exemples són les imatges de la ronda de Collsalarca sense urbanitzar, però que ja mostren un barri, Ca n’Oriac, en ple desenvolupament el 1987. Significatiu també va ser el soterrament del ferrocarril del Nord i la posterior construcció de la Gran Via durant els anys 70, tasca que els sabadellencs Miquel Cervera i Moisès Serra van immortalitzar amb les seves càmeres de foto i vídeo. I el passat deixa records inesborrables per a molts com també va ser el passeig de la plaça Major, transformat al llarg dels darrers anys i que ha passat a tenir la circulació de vehicles només per una banda i només de transport públic, serveis i vehicles d’emergències. Enrere queden els anys 90 en què es podia baixar amb cotxe pel Passeig i fins i tot s’aparcava a la plaça de Sant Roc, a la porta de l’Ajuntament. La pacificació del Centre primer i la transformació del Passeig després van prioritzar el vianant per sobre del vehicle privat.
Així ha canviat Sabadell: