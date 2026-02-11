Controvertida multa per aparcar a un carril bici: "Sembla una plaça d'aparcament"

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
El Xavi, veí de Sabadell s’ha posat en contacte amb El Teu Defensor per denunciar una situació que considera injusta i “fàcilment evitable”. Segons explica, ha rebut una multa de 200 euros per haver estacionat en un tram del carrer Manuel de Falla, que és en realitat un carril bici. “El problema no que hi hagi un carril bici, sinó que no es veu com a tal”, afirma. La pintura està molt desgastada, que no hi ha cap senyal vertical que indiqui la prohibició d’aparcar i que el traçat està interromput per arbres, voreres i bordills. “És impossible identificar-ho clarament com un carril bici operatiu”. Aquesta manca de claredat fa que, segons assegura el lector, habitualment, hi aparquin molts vehicles.
Tal com ell mateix explica, “l’espai es percep com una zona més d’estacionament, no com una infraestructura reservada per a bicicletes”. Per això considera que la sanció no respon tant a una infracció conscient com a una confusió generada per una senyalització deficient. El lector ja ha presentat al·legacions per via administrativa i reclama “una senyalització clara”. Demana una revisió urgent d’aquest espai per garantir tant la seguretat dels ciclistes com la informació clara als conductors.
Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.