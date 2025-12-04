“Els vehicles estacionen a la vorera”

EL TEU DEFENSOR
El Manuel, un veí del barri de Can Llong s’ha adreçat a El Defensor del Diari de Sabadell per denunciar una situació que considera “perillosíssima” i que, segons explica, es repeteix “dia sí i dia també” a la sortida de l’escola del carrer Varsòvia. Segons aquest veí, diversos vehicles estacionen de manera recurrent damunt de la vorera, just al costat del pas de vianants i en el mateix punt on famílies i infants accedeixen al centre educatiu. “Qualsevol dia, maniobrant, atropellaran un nen i ho lamentarem”, critica, amb preocupació. El lector explica que la solució seria “tan simple com instal·lar uns pivots” que impedissin l’accés dels cotxes al tram de vorera afectat.
“És molt habitual veure cotxes aparcats a diversos punts d’aquest carrer i passa cada dia de la setmana”, lamenta el Manuel, que ho ha volgut traslladar a l’Ajuntament de Sabadell. Assegura que l’Ajuntament està informat, però que l’han instat a presentar un expedient formal de forma presencial: “Per la meva feina és molt difícil acudir, per això ho faig saber públicament. Espero que ens puguin ajudar a resoldre el tema”, lamenta.
"Es reposaran pilones"
Des d’El teu Defensor, hem traslladat aquesta queixa a l’Ajuntament de Sabadell perquè es revisi la situació i es valori l’adopció de mesures de seguretat viària. Fonts municipals han assegurat al Diari que, per reforçar la seguretat a l’entorn escolar, l’Ajuntament reposarà les pilones malmeses per tal d’impedir l’estacionament indegut a la vorera i protegir el pas de vianants. A més, informen que la Policia Municipal “intensificarà la presència i el control a la zona” per evitar nous aparcaments incorrectes i “garantir una mobilitat segura a l’hora d’entrada i sortida de l’escola”. Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic.
També us volem recordar que, en aquests casos, podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.